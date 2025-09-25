HOYSuscripcion LR Focus

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, jueves 25 de septiembre de 2025

El Banco Central de Venezuela estableció la tasa oficial en 169,97 bolívares por dólar, lo que representa alza del 11,53%.

Cuánto vale el dólar BCV en Venezuela hoy, 25 de septiembre de 2025
Este jueves 25 de septiembre del 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) estableció la tasa oficial en 169,97 bolívares por dólar. Sin embargo, persiste una amplia brecha respecto al mercado paralelo, donde la divisa estadounidense se cotiza a 115,17 bolívares, de acuerdo con la última actualización de Monitor Dólar.

En cuanto al tipo de cambio oficial, la tasa del BCV ha registrado un aumento del 11,53% en el último mes, lo que subraya la inestabilidad constante del sistema cambiario venezolano. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo sigue siendo un factor clave que influye en las decisiones económicas, tanto a nivel personal como empresarial.

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 25 de septiembre?

El 25 de septiembre de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) fijó la tasa oficial del dólar en 169,97 bolívares. Este valor de referencia, esencial para realizar pagos en servicios, comercios y trámites públicos, tiene un impacto directo en la dinámica del mercado cambiario.

Monitor Dólar hoy, 25 de septiembre: precio del dólar paralelo en Venezuela

De acuerdo con Monitor Dólar, el valor del dólar paralelo en Venezuela para este jueves 25 de septiembre de 2025 es de 115,17 bolívares por unidad. Esta tasa, influenciada por la oferta y la demanda en el mercado informal, suele estar por debajo o por encima del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es una referencia clave para quienes desean conocer el valor real del dólar en el país.

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 25 de septiembre?

Este 25 de septiembre, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 174,8 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

