Popular tiktoker venezolana es acusada de microtráfico y venta de drogas a menores de edad en colegios

La ciudad de Caracas se encuentra conmocionada tras la detención de Luz Celina Cervo Raga, una joven de 23 años conocida por su presencia en la plataforma TikTok, donde era identificada como 'Lucecita'. Con más de un millón de seguidores y una estética llamativa que incluía la bifurcación de su lengua, la influencer fue capturada junto a otros dos jóvenes por presunta participación en una red de microtráfico de drogas.

La operación se ejecutó en la parroquia La Candelaria, en el municipio Libertador de la capital venezolana. Durante el procedimiento, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) incautaron teléfonos móviles y una sustancia polvorienta de color rosado. Los detenidos se encontraban dentro de un vehículo Ford Fiesta Max al momento de su aprehensión, según detalló el director de la institución, Douglas Rico, a través de un comunicado oficial.

¿Qué cargos enfrenta la tiktoker 'Lucecita'?

La influencer enfrenta graves acusaciones por su presunta implicación en una red delictiva dedicada a la distribución de sustancias estupefacientes en zonas sensibles de Caracas. Las investigaciones apuntan a que la organización criminal operaba desde Lomas de Urdaneta, en el oeste de la ciudad, y tenía como objetivo distribuir drogas en los alrededores de colegios, lo cual representa una amenaza directa a la población estudiantil.

Las autoridades indicaron que la participación de Luz Celina no fue circunstancial. Según el reporte policial, tanto ella como otra de las detenidas, identificada como Yeinar Anabel Araque Contreras, alias 'Yei', tenían pleno conocimiento de las actividades ilícitas lideradas por Alix Antonio López Morillo, apodado 'Alí'. Este último, de 28 años, es señalado como el principal operador de la red de microtráfico, quien coordinaba las entregas de drogas a menores de edad en entornos escolares.

El CICPC aseguró que el caso está siendo tratado con la máxima rigurosidad debido a la gravedad de los hechos. La implicación de figuras públicas en delitos que afectan directamente a la juventud intensifica la atención sobre este tipo de crímenes. En este contexto, el Ministerio Público ya tomó control del expediente para determinar la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.

'Lucecita' fue capturada con dos cómplices

La detención de Luz Celina Cervo no fue un hecho aislado. El operativo que permitió su captura se originó a partir de una denuncia anónima recibida en diciembre de 2024. A partir de esa fecha, la División de Investigaciones Contra Drogas del CICPC emprendió un proceso de seguimiento que culminó con la identificación de López Morillo como el presunto líder del grupo.

El día del arresto, los tres implicados fueron interceptados mientras se desplazaban por La Candelaria. El vehículo en el que se trasladaban, registrado a nombre de Yeinar Araque, sirvió como una de las pruebas clave para vincular a los sospechosos. Al momento de la inspección, los funcionarios encontraron evidencias físicas que sustentaron las acusaciones de microtráfico, entre ellas, la sustancia sospechosa que será analizada por los laboratorios forenses.

Los investigadores sostienen que tanto Cervo como Araque no solo acompañaban al principal acusado, sino que también colaboraban en las operaciones logísticas de la red. Esta participación activa convierte a ambas mujeres en piezas clave dentro del esquema delictivo. Por esta razón, las tres personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que evaluará los delitos por los que serán formalmente imputadas.