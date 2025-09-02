HOYSuscripcion LR Focus

Efemérides en Venezuela septiembre 2025: revisa la lista completa de festividades y celebraciones de este mes

Durante septiembre de 2025, Venezuela conmemorará un total de 14 efemérides y eventos destacados, entre los que se encuentran celebraciones tradicionales como el Día Internacional de la Paz y fechas patrias relevantes como el Día de la Virgen de Coromoto.

Descubre si hay feriados bancarios en septiembre de 2025. Foto: composiciónLR/CEPAZ/PNGtree

Ya se encuentra disponible el listado oficial de efemérides correspondientes a septiembre de 2025 en Venezuela. A lo largo de este artículo, podrás conocer todas las fechas importantes del mes, desde feriados nacionales hasta lunes bancarios, abarcando el periodo del 1 al 30 de septiembre.

¿Qué días no se trabaja? ¿Cuáles son las celebraciones más relevantes? ¿Está previsto algún lunes bancario? Todos estos detalles sobre los días festivos de septiembre los encontrarás aquí.

Efemérides de septiembre, Venezuela 2025: ¿qué se celebra este mes?

En septiembre de 2025 se celebran 14 fechas especiales en Venezuela. A continuación, te compartimos el listado detallado con todas las efemérides del mes, entre las que se incluyen el Día de la Virgen de Coromoto y otras conmemoraciones relevantes a nivel nacional:

  • 2 de septiembre: día de la Virgen de la Consolación
  • 4 de septiembre: día nacional del funcionario público
  • 5 de septiembre: día del trabajador petrolero
  • 8 de septiembre: fundación de Maracaibo
  • 8 de septiembre: día internacional del periodista
  • 11 de septiembre: día de la Virgen de Coromoto
  • 13 de septiembre: día del teatro
  • 14 de septiembre: natalicio de José Antonio Anzoátegui
  • 18 de septiembre: día de la Virgen del Rosario de la Chiquinquirá
  • 19 de septiembre: natalicio de José Félix Ribas
  • 21 de septiembre: día Internacional de la Paz
  • 24 de septiembre: día de la Virgen de las Mercedes
  • 25 de septiembre: natalicio de Luisa Cáceres de Arismendi
  • 30 de septiembre: día de la secretaria

¿Hay lunes bancarios y feriados en septiembre 2025 en Venezuela?

Septiembre de 2025 incluye solo un lunes bancario en todos el mes. Dicha fecha destacada en Venezuela es la siguiente:

  • Lunes 15 de septiembre (feriado bancario): Día de la Virgen de Coromoto

Para consultar todos los feriados bancarios del año 2025, es recomendable revisar el calendario oficial emitido por Sudeban:

Calendario completo del 2025. Foto: Sudeban

¿Qué es un lunes bancario?

Los lunes bancarios son definidos por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) en relación con los feriados establecidos. Durante estos días, las oficinas y taquillas de atención al público no abren sus puertas.

Sin embargo, los usuarios pueden seguir gestionando sus operaciones habituales, como pagos, depósitos, retiros y consultas, a través de cajeros automáticos, la banca telefónica y los canales digitales, que se mantienen activos y disponibles.

