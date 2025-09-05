HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Virgen del Valle 2025: por qué se celebra, oraciones y cronograma de actividades en Venezuela

El 8 de septiembre, más de 30.000 feligreses acudirán al santuario de la Virgen del Valle en Margarita para rendir homenaje a una de las advocaciones marianas más veneradas del país.

Todos los años, la Virgen del Valle sale en procesión por las calles del Valle del Espíritu Santo. Foto: composiciónLR/Parroquia Latinoamericana
Todos los años, la Virgen del Valle sale en procesión por las calles del Valle del Espíritu Santo. Foto: composiciónLR/Parroquia Latinoamericana

Cada 8 de septiembre, Venezuela rinde tributo a una de sus figuras religiosas más emblemáticas: la Virgen del Valle. Esta advocación mariana, reconocida como patrona de los pescadores y de la Armada Nacional, concentra su epicentro devocional en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, donde miles de fieles se congregan para participar en misas, procesiones y actos litúrgicos que combinan fervor, tradición y cultura.

En 2025, la celebración de la Virgen del Valle espera reunir a más de 30.000 personas provenientes de todo el país, especialmente de las regiones orientales. Según la Diócesis de Margarita, los actos centrales se desarrollarán en la Basílica Menor del Valle del Espíritu Santo, ubicada en el municipio García, epicentro de esta manifestación de fe que ha trascendido generaciones.

PUEDES VER: Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el CRONOGRAMA para surtir combustible hasta el 8 de septiembre

lr.pe

Virgen del Valle: ¿cuál es la historia de la patrona de los marineros?

La historia de la Virgen del Valle en Venezuela se remonta al siglo XVI, cuando los colonos de Nueva Cádiz, en la isla de Cubagua, trajeron su imagen desde España en 1530. Inicialmente asociada a la advocación de la Inmaculada Concepción, con el paso de los años fue adquiriendo su propia identidad espiritual en el oriente venezolano, donde su culto creció entre pescadores, marinos y comunidades insulares.

Uno de los relatos más conocidos sobre sus milagros ocurrió en 1541. Tras un devastador huracán que destruyó la ciudad de Nueva Cádiz, la imagen de la Virgen apareció intacta entre los escombros. Este hecho fortaleció la fe del pueblo, que decidió trasladarla al Valle del Espíritu Santo, donde se erigió su santuario actual. Otro suceso significativo tuvo lugar en 1608: en medio de una prolongada sequía, se realizó una procesión con la imagen, y ese mismo día comenzó a llover copiosamente sobre la isla, lo que fue interpretado como intervención divina.

¿Cuál es la oración de la Virgen del Valle?

Uno de los elementos centrales de la devoción a la Virgen del Valle es la oración. Rezarle es una práctica común entre quienes buscan su intercesión en momentos de necesidad, agradecimiento o reflexión espiritual. Durante la novena previa al 8 de septiembre, miles de personas recitan la siguiente plegaria, considerada la más representativa:

"Oh Santísima Virgen María, Madre de misericordia y seguro refugio de los pecadores, aquí vengo contrito y humillado a implorar tu poderoso patrocinio. Espero que en tu bondad me recibas y me alcances de tu divino Hijo la gracia de practicar dignamente este devoto ejercicio, consagrado a tu culto bajo el título de Virgen del Valle. Te consagro, pues, Madre adorable, desde ahora y para siempre, todas las aspiraciones de mi alma y los suspiros de mi corazón."

Virgen del Valle 2025: ¿cuál es el cronograma de actividades?

El programa de actividades religiosas en honor a la Virgen del Valle 2025 ya está definido por la Diócesis de Margarita. A continuación, los eventos más destacados del 8 de septiembre:

  • 12:00 a.m.Peregrinación desde la Parroquia San Pedro de Coche: presidida por el Presbítero Marlon Alexander Díaz Zabala.
  • 2:30 a.m.Solemne Eucaristía de la Juventud: dirigida por el Presbítero Sergio Luis Rojas Rojas.
  • 5:00 a.m.Eucaristía de la Aurora: presidida por el Presbítero Andrés José Villarroel Rivero.
  • 8:00 a.m.Eucaristía Pontifical: encabezada por Monseñor Alberto Ortega, Nuncio Apostólico de Venezuela.
  • 5:00 p.m.Procesión de la imagen en la Plaza Mariño: gran cierre con participación masiva de fieles.

Durante la jornada, los asistentes no solo rinden homenaje espiritual, sino que también participan en expresiones culturales, cantos y testimonios de fe. Muchos de ellos agradecen promesas cumplidas o piden favores especiales. Según estimaciones oficiales, se espera la asistencia de unas 30.000 personas, lo que convierte a esta fiesta religiosa en una de las más concurridas del país.

Notas relacionadas
Marco Rubio arremete contra Nicolás Maduro: “No es un gobierno ni un régimen, es un narcotraficante y terrorista”

Marco Rubio arremete contra Nicolás Maduro: “No es un gobierno ni un régimen, es un narcotraficante y terrorista”

LEER MÁS
Maduro presume "impresionante" Huawei que China le regaló en medio de tensión con EE. UU.: "Los gringos no lo pueden intervenir"

Maduro presume "impresionante" Huawei que China le regaló en medio de tensión con EE. UU.: "Los gringos no lo pueden intervenir"

LEER MÁS
Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

LEER MÁS
Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha de pago para jefes de familia y cómo recibir el nuevo monto por el Sistema Patria

Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha de pago para jefes de familia y cómo recibir el nuevo monto por el Sistema Patria

LEER MÁS
No obtendrás el Bono Único Familiar de septiembre 2025: cometer este error te hará perder el monto para jefes de familia vía Patria

No obtendrás el Bono Único Familiar de septiembre 2025: cometer este error te hará perder el monto para jefes de familia vía Patria

LEER MÁS
Últimas noticias del Bono de Guerra de HOY, 4 de septiembre: fechas de pago fijas y aumento oficial del Sistema Patria

Últimas noticias del Bono de Guerra de HOY, 4 de septiembre: fechas de pago fijas y aumento oficial del Sistema Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Datos LR

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha de pago para jefes de familia y cómo recibir el nuevo monto por el Sistema Patria

No obtendrás el Bono Único Familiar de septiembre 2025: cometer este error te hará perder el monto para jefes de familia vía Patria

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota