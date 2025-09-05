HOYSuscripcion LR Focus

Chino aprendió español viendo 'Betty la fea' y asombra al decir que le gana al inglés: "Perú free visa"

El joven asiático relató con humor cómo aprendió español viendo la icónica telenovela colombiana y aseguró que el idioma le abre más puertas que el inglés, especialmente en países de Sudamérica como Perú que negocian con China.

El joven chino reveló que tenía amistades en Perú que le enseñaron el español y que a causa del COVID lo aprendió viendo 'Betty la fea'.
El joven chino reveló que tenía amistades en Perú que le enseñaron el español y que a causa del COVID lo aprendió viendo 'Betty la fea'. | Foto: composición LR/ TikTok

Un joven asiático que paseaba en China se volvió viral al contar que perfeccionó su español con la icónica telenovela colombiana, 'Betty la fea' y que considera al idioma de Latinoamérica más útil que el inglés para viajar y los negocios, destacando a Perú, Brasil, Chile como destino accesible.

La principal razón del hombre chino para aprender español se debía a los diversos conflictos que tiene Estados Unidos con China y como en Sudamérica se abrieron oportunidades de negocio con Asia, hay un mayor alcance de inversión.

PUEDES VER: Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

Joven chino prefiere el español antes que el inglés

Un joven peruano identificado en TikTok como 'Resilentos' se encontró en las calles de China con un ciudadano del país que sabía hablar español. Con gran sorpresa de que conozca el mismo lenguaje, el connacional lo entrevistó para conocer cómo había descubierto el idioma que se habla en casi toda Latinoamérica.

En el clip se pudo conocer que el joven chino descubrió el español por las amistades que tenía en Perú, pero mucho más cuando vio en televisión la famosa serie colombiana 'Betty la fea'. De acuerdo a su testimonio, el hombre había aprovechado la pandemia del COVID para ver en la tele todas las temporadas durante tres años y así aprender nuevas palabras, lo que le funcionó tras varios meses de práctica; ya que, había aprendido a comunicarse en el idioma de los latinoamericanos.

"Yo pienso en el futuro. Sudamérica será el más grande mercado de China porque Estados Unidos con China tienen varias peleas en los negocios. Ahora las personas hablan más español que inglés. Argentina, Perú, México, Chile, todos", expresó el hombre de nacionalidad china.

Asimismo, indicó que en la actualidad era más fácil para un asiático viajar a Sudamérica. "Perú free visa, Brasil free visa, Chile free visa", mencionó el hombre y con una sonrisa en el rostro reveló que le "gusta el idioma" y que le gustaría viajar a Perú.

"Empezaré a mirar series chinas, a ver si aprendo chino je, je, je", "Le doy un Óscar a ese chinito por su idea brillante", "Un visionario con el español", "'Betty, la fea' siempre será icónica en todo el mundo ja, ja, ja", "Los chinos son bien inteligentes y creativos. Mi admiración", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en TikTok.

