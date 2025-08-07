HOY

Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino
Mundo

El jardín secreto de Venezuela con más de 2.500 especies exóticas provenientes de los cinco continentes

En el corazón de Yaracuy, Venezuela, se encuentra un jardín botánico que alberga más de 2.500 especies de plantas exóticas provenientes de todo el mundo. Un refugio natural ideal para los amantes de la biodiversidad y la naturaleza en su estado más puro.

El parque cuenta con un impresionante Árbol del Abuelo, que tiene más de 600 años. Foto: Barquisimeto.com
El parque cuenta con un impresionante Árbol del Abuelo, que tiene más de 600 años. Foto: Barquisimeto.com

Venezuela es un país destacado por su impresionante diversidad natural, considerada una de las más ricas del continente. Entre sus numerosos tesoros, se encuentra un jardín botánico que alberga más de 2.500 especies de plantas provenientes de diversos rincones del planeta. Situado en el estado Yaracuy, cerca de la ciudad de San Felipe, este jardín es considerado uno de los más importantes en América Latina.

Este espacio natural permite a los visitantes admirar una amplia gama de especies exóticas originarias de países como Colombia, Brasil, Madagascar, Australia, Tailandia y China.

PUEDES VER: Efemérides de agosto 2025 en Venezuela: feriados bancarios según Sudeban y qué días festivos hay en el octavo mes del año

lr.pe

¿Cuál es el jardín en Venezuela con más de 2.500 especies exóticas?

El Parque de la Exótica Flora Tropical se distingue por su impresionante variedad de flora. Este jardín, que abarca más de 10 hectáreas de terreno, ha sido creado con el fin de promover la conservación de especies tropicales y ofrecer un espacio para la investigación botánica. A lo largo de un recorrido de 4,5 kilómetros, los visitantes pueden explorar más de 2.500 especies de plantas, que incluyen heliconias, gingers, bromelias y orquídeas, entre otras.

Este parque botánico no solo es un lugar para admirar la flora local, sino también para conocer cómo las especies exóticas han sido transportadas y cuidadas hasta llegar a Venezuela. Gracias a la labor de expertos, el parque mantiene una mezcla única de especies que se adaptan perfectamente a las condiciones tropicales de la región.

¿Qué se puede hacer en el Parque de la Exótica Flora Tropical?

El parque ofrece una experiencia completa para los amantes de la naturaleza, tanto para quienes buscan una caminata tranquila como para los aventureros. Entre las actividades principales se encuentran:

  1. Recorridos a pie: El parque cuenta con senderos bien marcados que permiten explorar las distintas zonas del jardín a pie. Durante el recorrido, los visitantes pueden apreciar las diversas especies y aprender sobre sus orígenes, gracias a las visitas guiadas.
  2. Tirolesa: Para los más atrevidos, el parque ofrece una emocionante tirolesa que recorre los paisajes más bellos, permitiendo una vista aérea única del entorno natural.
  3. Visitas educativas: Los guías especializados brindan información detallada sobre las especies presentes, su origen, y el trabajo de conservación que se realiza en el parque. Esta es una excelente opción para quienes desean conocer más a fondo la botánica tropical.
  4. Relajación y descanso: Además de ser un refugio natural, el parque ofrece opciones para relajarse, con amplias zonas verdes y tranquilas. Para los que prefieren una experiencia más cómoda, existen carretas de caballo y carros eléctricos disponibles para recorrer el lugar.
  5. Árbol del Abuelo: Un atractivo destacado es el imponente Árbol del Abuelo, con más de 600 años de edad. Este majestuoso árbol es uno de los símbolos más representativos del parque.

¿Cómo llegar al Parque de la Exótica Flora Tropical?

Ubicado en el estado Yaracuy, en las cercanías de la ciudad de San Felipe, el parque es fácilmente accesible desde varias ciudades de Venezuela. Para llegar, los visitantes deben tomar la autopista centro-occidental, específicamente el tramo Barquisimeto – Puerto Cabello, que lleva directamente a la entrada del parque.

Una vez en el área, la señalización y las indicaciones son claras, lo que facilita la llegada al parque sin complicaciones. Además, la proximidad con la ciudad de San Felipe hace que el parque sea un destino ideal para aquellos que buscan escapar del bullicio urbano y sumergirse en la serenidad de la naturaleza.

