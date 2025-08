Kylie Jenner sorprende al hablar con acento venezolano en nuevo video viral: “Y está arrechísimo”

Kylie Jenner volvió a convertirse en tendencia, esta vez no por su imperio cosmético ni por su relación con el actor Timothée Chalamet, sino por protagonizar un video viral en el que sorprende al hablar con marcado acento venezolano. La grabación, publicada en sus redes sociales, generó millones de visualizaciones en pocas horas y reacciones de todo tipo, especialmente entre usuarios latinoamericanos.

Durante una sesión de fotos en Los Ángeles, la empresaria estadounidense, de 27 años, apareció junto a su amigo y maquillador Ariel, quien la animó a imitar expresiones populares del español hablado en Venezuela. El momento exacto en el que pronuncia una icónica frase del argot criollo fue clave para que el clip desatara una ola de comentarios, memes y titulares en plataformas como TikTok e Instagram.

¿Qué dijo Kylie Jenner con acento venezolano?

El instante que más impacto generó ocurrió cuando Kylie Jenner repitió con entusiasmo y tono marcado la frase: “Y está arrechísimo, ¿no?”, usando una entonación que imitaba con fidelidad la forma de hablar venezolana.

La publicación alcanzó miles de compartidos y comentarios en pocas horas. Entre los mensajes más destacados, muchos usuarios celebraron el gesto de la celebridad con frases como: “No sabía que necesitaba a la Kardashian venezolana en mi vida” o “Kylie hablando como maracucha es lo mejor que verás hoy”.

En otro clip del mismo día, la también influencer imitó con humor una situación cotidiana y repitió frases como “Ay, Dios mío”, mientras reía con Ariel sobre un supuesto malestar estomacal. Esta interacción también se volvió viral, alimentando aún más la conversación en redes.

¿Qué significa la palabra “arrechísimo” en el contexto venezolano?

En el contexto venezolano, la palabra “arrechísimo” es una expresión coloquial que denota algo extraordinario, impresionante o muy bueno. Proviene del adjetivo “arrecho”, que en Venezuela tiene múltiples significados dependiendo del tono y la situación, pero cuando se transforma en su forma superlativa, como “arrechísimo”, generalmente se utiliza para elogiar o resaltar algo que destaca por su calidad, impacto o nivel de asombro.

Por ejemplo, si una persona comenta que una película estuvo “arrechísima”, quiere decir que la disfrutó muchísimo, que fue excelente. Esta palabra es parte del lenguaje informal que se escucha en conversaciones cotidianas, especialmente entre jóvenes, y forma parte del argot cultural venezolano.

¿Quién es Kylie Jenner?

Kylie Jenner es una figura clave de la cultura pop estadounidense. Nació el 10 de agosto de 1997 en Los Ángeles, California, y saltó a la fama desde temprana edad como parte del exitoso reality show “Keeping Up with the Kardashians”, transmitido por E! desde 2007 hasta 2021. Con el tiempo, logró desvincularse del simple rol de estrella de televisión para construir su propia marca global.

En 2015 fundó Kylie Cosmetics, línea que revolucionó el mercado del maquillaje con sus populares kits de labios. La firma alcanzó un éxito arrollador, al punto de que, según Forbes, en 2019 su patrimonio la posicionó como una de las jóvenes empresarias más ricas del mundo. Aunque su inclusión en la lista de multimillonarios generó controversia, su impacto en la industria es indiscutible.

Actualmente, Kylie combina su carrera empresarial con una fuerte presencia en redes sociales. Solo en Instagram, supera los 400 millones de seguidores, lo que la convierte en una de las figuras más influyentes del planeta. Sus publicaciones generan millones de interacciones y marcan tendencias en temas de belleza, moda y estilo de vida.

Además, su vida personal sigue siendo foco de atención constante. Desde su maternidad hasta sus relaciones sentimentales, como la reciente con el actor Timothée Chalamet, cada paso que da se convierte en noticia.