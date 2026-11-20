Justicia de Bolivia rechaza liberar a Fernando Cerimedo y deberá continuar en prisión preventiva Margarita Arce, abogada de Cerimedo, confirmó el rechazo y anunció que solicitarán nuevamente la libertad una vez que se aborde la observación del Ministerio Público.

Un juez boliviano rechazó el pedido de libertad presentado por la defensa de Fernando Cerimedo, consultor político argentino. La decisión fue tomada durante una audiencia realizada este viernes 20 de noviembre, por lo que el investigado continuará recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, cerca de La Paz.

La Fiscalía argumentó que existe riesgo de obstaculización de la investigación, debido a que Cerimedo podría influir en dos testigos que todavía no prestaron declaración. Su abogada, Margarita Arce, confirmó el rechazo y anunció que volverán a solicitar su libertad una vez que se resuelva esta observación del Ministerio Público.

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¿Por qué la justicia de Bolivia rechazó liberar a Fernando Cerimedo?

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que el consultor político podría interferir en las declaraciones de dos personas que aún deben comparecer ante el Ministerio Público. Este argumento fue considerado por el juez para rechazar el pedido de la defensa y mantener la medida de prisión preventiva.

Tras conocer la decisión, la abogada Margarita Arce señaló que presentarán una nueva solicitud de libertad cuando los testigos hayan declarado. La defensora considera que, una vez superado ese riesgo procesal, su representado podrá afrontar la investigación fuera de la cárcel.

Fernando Cerimedo enfrenta tres procesos judiciales en Bolivia

El argentino permanece detenido preventivamente desde agosto por una investigación relacionada con la presunta planificación de un ataque armado contra su expareja, Nadia Beller, abogada y operadora política que recientemente recibió asilo político en México. Por este caso, Cerimedo está acusado de tentativa de feminicidio.

Además, cumple una segunda prisión preventiva por presunta legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía también abrió un tercer proceso por supuesta violencia familiar y doméstica contra Beller, aunque todavía no se realizó la audiencia para definir las medidas cautelares.

El vínculo de Cerimedo con Javier Milei

Fernando Cerimedo formó parte de la estrategia de comunicación de Javier Milei durante la campaña presidencial argentina de 2023. También fundó en 2021 el portal La Derecha Diario y fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de ese año.

Desde su detención en Bolivia, se difundieron alrededor de diez audios atribuidos al consultor, en supuestas conversaciones con integrantes del Gobierno de Rodrigo Paz. Ante las versiones sobre su posible influencia en decisiones del Ejecutivo, la Fiscalía conformó una comisión para investigar la autenticidad de las grabaciones.