Estragos tras fuerte sismo de 6.7 en Junín: COEN reporta 34 viviendas afectadas, carreteras bloqueadas, cortes de luz y un herido en Lima Las emergencias reportadas incluyen deslizamientos, derrumbes en carreteras y una persona herida en el Cercado de Lima por la caída de una piedra.

En Junín, 34 casas se vieron afectadas, así como un hospital y una universidad. Además, las carreteras sufrieron restricciones por deslizamientos de rocas tras el temblor. | Foto: COEN/Difusión

En Junín, 34 casas se vieron afectadas, así como un hospital y una universidad. Además, las carreteras sufrieron restricciones por deslizamientos de rocas tras el temblor. | Foto: COEN/Difusión

El sismo de magnitud 6.7 registrado la noche del viernes 20 de noviembre, con epicentro en Junín, dejó daños en distintas localidades del centro del país . Los reportes preliminares dan cuenta de 34 viviendas afectadas, interrupciones del servicio eléctrico, daños en establecimientos de salud y educación, además de restricciones en varias carreteras por la caída de rocas.

Las consecuencias del movimiento telúrico también alcanzaron Lima, Callao, Huánuco y Pasco. Según el reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), entre las emergencias figuran deslizamientos en los acantilados de la Costa Verde, derrumbes en carreteras, cortes de electricidad y una persona herida en el Cercado de Lima por la caída de una piedra. La información reúne las afectaciones comunicadas durante la noche del 20 de noviembre.

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Junín concentra daños en viviendas, un hospital y una universidad tras el movimiento telúrico

En la región Junín se reportaron afectaciones en viviendas de distintas provincias. En el centro poblado de Chogodo, distrito de Ulcumayo, 14 casas resultaron afectadas, mientras que en San Pedro de Cajas, provincia de Tarma, se contabilizaron otras 20 viviendas con daños. En Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, también se informó sobre una pared caída en una vivienda y afectaciones en el primer piso del hospital local.

Los daños alcanzaron además a la Universidad UPLAO, en Chanchamayo, donde se identificaron fisuras y se suspendieron las clases. En Tarma, el tránsito quedó restringido en la vía que conecta esta provincia con San Ramón. Asimismo, se reportaron interrupciones del servicio eléctrico en San Luis de Shuaro, Satipo, Carhuamayo y Pichanaqui, localidades que registraron cortes de energía después del temblor.

Lima, Callao, Huánuco y Pasco reportan derrumbes, vías restringidas y cortes de electricidad

En Lima y Callao también se registraron emergencias. Miraflores reportó deslizamientos de rocas en los acantilados de la Costa Verde, mientras que en Independencia se informó sobre el derrumbe de pircas. En el Cercado de Lima, una persona resultó herida por la caída de una piedra. Por su parte, en el distrito de Mi Perú, en el Callao, se reportaron viviendas afectadas. En Huarochirí también hubo caída de rocas en la carretera Lima-Huancayo.

En Huánuco, el derrumbe de piedras en Tomayquichua, provincia de Ambo, afectó la vía nacional Huánuco-Lima, cuyo tránsito permanecía restringido. Además, se reportó un vehículo atrapado en la Carretera Central y daños en una iglesia. En Pasco, el distrito de Chaupimarca registró una interrupción del servicio eléctrico. Los reportes disponibles no precisaron la cantidad de personas afectadas ni el balance definitivo de daños en estas localidades.