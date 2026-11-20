Las ballenas azules antárticas estuvieron al borde de la extinción y ahora multiplican casi por 10 su población, aunque aún enfrentan un futuro incierto Los investigadores utilizaron registros históricos y monitoreo acústico para estimar la población, pero advierten que la recuperación enfrenta desafíos, como la lenta tasa de reproducción de estas especies.

Los científicos advierten sobre la importancia de seguir monitorizando a las ballenas por su rol ecológico.

Los científicos advierten sobre la importancia de seguir monitorizando a las ballenas por su rol ecológico. Foto: Atlas Animal

La población de ballenas azules antárticas pasó de apenas 418 ejemplares en 1973 a unos 4.018 en la actualidad, según un nuevo estudio publicado en la revista Endangered Species Research. Aunque la cifra refleja una recuperación significativa, estos cetáceos todavía se encuentran lejos de alcanzar sus niveles históricos.

La investigación, liderada por Zoe Rand, de la Universidad de Washington, también estimó que la especie crece a un ritmo del 4,5% anual. Sin embargo, su población actual representa apenas el 1,9% de los individuos que existían antes de la caza comercial, una actividad que redujo su número en un 99,8%.

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La caza comercial llevó a las ballenas azules antárticas al borde de la extinción

Durante el siglo XX, esta especie fue el principal objetivo de la industria ballenera debido a su enorme tamaño y al valor comercial de su aceite. Cada ejemplar puede superar los 180.000 kilogramos.

La Comisión Ballenera Internacional prohibió su captura en 1964, pero las flotas soviéticas continuaron con la cacería ilegal durante aproximadamente una década más. Cuando esta actividad terminó, la población había quedado reducida a niveles críticos, con apenas 418 ejemplares registrados tras la última captura en 1973.

Un estudio combina décadas de registros para calcular la población actual

Para estimar cuántas ballenas azules antárticas sobreviven, el equipo de investigación reunió registros históricos de capturas, conteos realizados mediante transectos lineales e identificaciones fotográficas individuales. Estos métodos permiten calcular la densidad de animales y obtener una estimación de su abundancia en el océano austral.

El seguimiento de la especie representa un desafío debido a la enorme extensión del océano y a que estos cetáceos pasan poco tiempo en la superficie. Por ello, los investigadores también consideran prometedor el monitoreo acústico pasivo, que utiliza grabaciones de sus cantos para estudiar su distribución y densidad.

La recuperación de las ballenas azules todavía enfrenta grandes desafíos

Pese al aumento de su población, los científicos advierten que el futuro de la especie continúa siendo incierto. Las ballenas azules tienen una reproducción lenta: las hembras suelen tener una sola cría cada dos o tres años, una característica que limita la velocidad con la que pueden recuperarse después de una reducción tan drástica.

Además de su importancia como los animales más grandes del planeta, estos cetáceos cumplen una función ecológica fundamental. Cuando sus cuerpos se hunden hasta el fondo marino después de morir, proporcionan alimento a numerosas comunidades de organismos y contribuyen al ciclo de nutrientes y al almacenamiento de carbono. Por ello, los especialistas consideran indispensable mantener un monitoreo constante para evaluar su evolución.