Bukele busca ampliar su periodo de poder en El Salvador al inscribir su candidatura para un tercer mandato consecutivo Bukele, con una aprobación cercana al 80%, busca continuidad en su proyecto político, apuntando a una "nueva historia" para El Salvador y defendiendo la democracia en su país.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, oficializó su candidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027. El mandatario acudió al Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde presentó su inscripción acompañado por el vicepresidente Félix Ulloa y aproximadamente 3.000 seguidores.

Durante el acto, sus simpatizantes corearon consignas de respaldo, entre ellas "¡Seis años más!", mientras el jefe de Estado defendió la continuidad de su proyecto político y convocó a sus seguidores a participar masivamente en las urnas.

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"Vamos a hacer historia otra vez (...). El Salvador no va a volver al pasado", manifestó Bukele ante la multitud. También sostuvo que su país se convirtió en una referencia internacional y aseguró que "ahora sí hay democracia y todos pueden participar".

Con 45 años y una aprobación cercana al 80%, el mandatario parte como favorito para obtener un nuevo período presidencial. Su popularidad está vinculada principalmente a la reducción de los índices de criminalidad mediante su ofensiva contra las pandillas, que también generó fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales.

Reforma constitucional abrió el camino a la reelección

La posibilidad de que Bukele compita por un tercer período consecutivo quedó habilitada tras una reforma constitucional aprobada en julio de 2025 por la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialista partido Nuevas Ideas.

La modificación eliminó las restricciones que impedían la reelección presidencial indefinida, amplió de cinco a seis años la duración del mandato y suprimió la segunda vuelta electoral. La aprobación y ratificación de los cambios se realizaron el 31 de julio de ese año, sin un debate previo amplio.

La decisión generó controversia porque el mandatario ya había asumido un segundo período consecutivo el 1 de junio de 2024, pese a que la Constitución vigente entonces prohibía esa posibilidad. Su permanencia en el poder fue posible después de un cuestionado fallo judicial que autorizó su postulación.

La reforma también modificó el calendario político salvadoreño: el actual período presidencial fue acortado para adelantar los comicios y sincronizar las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales de 2027.

Denuncias por abusos durante la ofensiva contra las pandillas

Aunque la política de seguridad de Bukele redujo considerablemente la violencia, su aplicación mediante un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha provocado denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Desde su implementación, más de 93.000 personas fueron detenidas. Según las denuncias recogidas por organizaciones humanitarias, numerosas capturas se realizaron de manera arbitraria, mientras se han reportado torturas y más de 500 fallecimientos bajo custodia estatal.

Asimismo, alrededor del 90% de los detenidos continuaría sin recibir una sentencia judicial, de acuerdo con las cifras citadas en los reportes. Un grupo de expertos de Naciones Unidas advirtió que determinados abusos cometidos durante la aplicación de esta estrategia podrían constituir crímenes de lesa humanidad.