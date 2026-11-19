¿Es posible utilizar inteligencia artificial sin conexión a Internet? La tecnología que busca cambiar la forma de trabajar Con el desarrollo de computadoras más potentes, los usuarios pueden acceder a herramientas de IA generativa y automatización sin depender de servidores externos.

Esta tecnología reduce la dependencia de la nube y mejora la latencia, facilitando el uso de herramientas en zonas con conectividad limitada.

Esta tecnología reduce la dependencia de la nube y mejora la latencia, facilitando el uso de herramientas en zonas con conectividad limitada.

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta habitual para buscar información, generar contenido y automatizar diferentes actividades. Sin embargo, gran parte de estos servicios depende de una conexión a Internet para procesar instrucciones y acceder a servidores externos.

Esta situación podría cambiar con el desarrollo de la inteligencia artificial local, una tecnología que permite ejecutar modelos y procesar información directamente desde una computadora. De esta manera, los usuarios pueden utilizar determinadas herramientas sin conectarse a la nube y mantener sus datos dentro del dispositivo.

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¿Cómo funciona la inteligencia artificial sin conexión a Internet?

A diferencia de los servicios tradicionales, que envían las instrucciones a servidores externos para obtener una respuesta, la IA local utiliza los componentes de hardware del propio dispositivo para procesar información. Esto permite ejecutar modelos previamente instalados sin necesitar una conexión permanente a Internet.

Entre sus principales ventajas se encuentran una menor dependencia de servicios en la nube, la reducción de la latencia y un mayor control sobre la información personal. Además, puede facilitar el trabajo en lugares donde la conectividad es limitada, aunque la descarga de modelos, actualizaciones y determinadas funciones todavía puede requerir Internet.

Las computadoras que buscan impulsar la inteligencia artificial local

El avance de esta tecnología también está impulsando el desarrollo de computadoras con mayor capacidad de procesamiento y memoria, necesarias para ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en los dispositivos. Estas características permiten trabajar con herramientas generativas, asistentes autónomos y sistemas de automatización sin depender constantemente de servidores externos.

Una de las propuestas que llegó al mercado peruano es la ASUS ProArt P16 (H7607), equipada con el superchip NVIDIA RTX Spark, que combina un procesador NVIDIA Grace de 20 núcleos y una GPU Blackwell RTX de 6.144 núcleos CUDA. El equipo ofrece hasta 64 GB de memoria unificada y permite ejecutar herramientas como ASUS Zenni Claw, MuseTree y StoryCube para organizar actividades, generar imágenes y clasificar archivos de manera local.