Nació de un error ortográfico en un periódico de EE. UU. en 1839: es una de las palabras más utilizadas del mundo, pero pocos conocen su origen La expresión "OK" es una de las más utilizadas en el mundo y se emplea para mostrar conformidad. Su origen se remonta a una abreviatura incorrecta en el siglo XIX.

Documentada por primera vez en 1839, "OK" proviene de "oll korrect", un juego lingüístico de jóvenes intelectuales de Estados Unidos, que buscaban humor en las palabras.

Documentada por primera vez en 1839, "OK" proviene de "oll korrect", un juego lingüístico de jóvenes intelectuales de Estados Unidos, que buscaban humor en las palabras.

La expresión OK es una de las palabras más reconocidas y utilizadas en el mundo. Se emplea a diario para expresar conformidad, aceptar una propuesta o confirmar que algo está bien, tanto en conversaciones presenciales como en mensajes digitales.

Aunque su uso se ha extendido por distintos idiomas y culturas, su origen se remonta a una publicación de Estados Unidos del siglo XIX. Lo que comenzó como una abreviatura escrita de manera incorrecta terminó convirtiéndose en una expresión universal.

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¿Cuál es el origen de la palabra OK y qué significa?

La primera aparición impresa documentada de OK ocurrió el 23 de marzo de 1839, en el periódico Boston Morning Post. Su editor, Charles Gordon Greene, utilizó la expresión como una abreviatura de "oll korrect", una forma escrita deliberadamente incorrecta de "all correct", que significa "todo correcto".

En aquella época, algunos jóvenes intelectuales estadounidenses tenían la costumbre de alterar la escritura de ciertas palabras y convertirlas en abreviaturas humorísticas. De ese juego lingüístico surgieron otras expresiones, pero OK fue la que logró mantenerse y extenderse con el paso del tiempo.

¿Qué relación tiene OK con un presidente de Estados Unidos?

Alrededor de 1840, la expresión comenzó a ganar popularidad en la política estadounidense. Los seguidores de Martin Van Buren, octavo presidente de EE. UU., crearon el llamado "OK Club" como parte de su campaña para conseguir su reelección.

El nombre también hacía referencia al apodo "Old Kinderhook", utilizado para identificar a Van Buren por su lugar de nacimiento, Kinderhook, en Nueva York. Sus adversarios políticos aprovecharon la expresión para burlarse de Andrew Jackson y atribuirle errores ortográficos, aunque esa historia no explica su verdadero origen.

¿Es cierto que OK significa "cero muertos"?

Una de las teorías más conocidas sostiene que OK proviene de la expresión inglesa "zero killed", que significa "cero muertos". Según esta versión, la abreviatura se habría utilizado durante la Guerra Civil estadounidense para informar que no había víctimas en los enfrentamientos.

Sin embargo, esta explicación no cuenta con pruebas suficientes para considerarse el origen de la palabra. La evidencia histórica apunta a su aparición en el Boston Morning Post en 1839, mientras que la expansión de los telégrafos y su uso cotidiano durante el siglo XX contribuyeron a convertirla en una expresión reconocida internacionalmente.