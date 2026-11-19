Conmoción en Lince: asesinan a balazos a mujer mientras trabajaba dentro de salón de belleza La víctima recibió dos disparos en la cabeza mientras le laceaba el cabello a una clienta. El atacante huyó en una motocicleta junto a un cómplice.

Un nuevo hecho de violencia ha conmocionado a los vecinos del distrito de Lince. Una trabajadora de 29 años fue asesinada a balazos al interior de un salón de belleza, ubicado en la cuadra 2 de la avenida Belisario Flores.

El crimen ocurrió alrededor de las 7.00 p. m. de este jueves 19 de noviembre, cuando la víctima, identificada como Mayra Alexandra Mucha Lancha, se encontraba laceando el cabello a una clienta.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto vestido completamente de negro, con guantes y casco de motociclista, se acercó al ingreso del establecimiento y realizó dos disparos a la altura de la cabeza de la trabajadora.

Tras el ataque, el sujeto escapó hacia el pasaje Conococha, donde abordó una motocicleta negra en la que lo esperaba otro individuo. Ambos huyeron con rumbo desconocido.

Policía investiga el crimen

Según las primeras declaraciones recogidas por la Policía, la arrendataria del establecimiento manifestó que, durante sus años de trabajo, no había recibido mensajes extorsivos.

Tras el homicidio, se comunicó el hecho al Ministerio Público, a la Dirección de Criminalística y a la Depincri, cuyos agentes quedaron a cargo de las diligencias para identificar a los responsables y determinar el móvil del asesinato.