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León XIV exhorta a los jóvenes a usar su criterio y no depender de la tecnología: “Busquen la verdad”

Durante su encuentro con la comunidad académica en Chiclayo, el papa advirtió que la tecnología no siempre es neutral y cuestionó el transhumanismo que promete vencer la enfermedad, el envejecimiento y hasta la muerte.

Papa León habla sobre la tecnología y la educación.
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El papa León XIV pidió a los estudiantes y docentes universitarios desarrollar un sentido crítico frente al avance de la tecnología y evitar que la eficiencia se convierta en el principal criterio para decidir sobre el futuro de la humanidad. Durante su encuentro con el mundo académico en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, sostuvo que la educación debe estar orientada a la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien común.

Ante estudiantes, profesores y autoridades académicas, el pontífice cuestionó la idea de que el progreso tecnológico sea positivo por sí mismo. Señaló que la tecnología “no siempre es neutra”, debido a que puede reflejar los intereses y ambiciones de quienes la diseñan y controlan.

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En esa línea, León XIV advirtió sobre el riesgo de una “sumisión al paradigma tecnocrático”, que, según explicó, puede reducir la realidad a datos materiales y colocar la eficiencia como valor supremo.

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Por ello, pidió a los universitarios no limitar su formación al desarrollo de capacidades útiles para el mercado laboral, sino cultivar una mirada crítica y humanista. “Busquen siempre aquella sabiduría que ni las máquinas ni los programas informáticos pueden tener”, afirmó el papa León XIV.

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León XIV cuestiona el “mito” de una humanidad sin límites

El pontífice también dedicó parte de su intervención a cuestionar las propuestas vinculadas con el transhumanismo y el posthumanismo, corrientes que plantean utilizar la tecnología y la biotecnología para superar enfermedades, el envejecimiento e incluso la muerte.

León XIV calificó estas promesas como una ilusión que podría terminar beneficiando principalmente a quienes tienen mayores recursos económicos, mientras millones de personas continúan enfrentando pobreza y exclusión.

Frente a esta visión, defendió una concepción de la persona humana basada en el reconocimiento de sus límites y su fragilidad. “El límite no es un defecto de fábrica, sino la condición de la grandeza humana”, sostuvo.

Para el papa, reconocer las propias limitaciones no significa renunciar al progreso, sino comprender que el desarrollo científico y tecnológico debe estar acompañado por responsabilidad, solidaridad y una defensa de la dignidad humana.

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“La ciencia sin conciencia” y el papel de la universidad

León XIV también llamó a las universidades a no convertirse únicamente en espacios destinados a formar profesionales para un mercado cada vez más competitivo. Consideró que estas instituciones deben ser lugares donde el conocimiento se vincule con el sentido de responsabilidad social.

En ese contexto, afirmó que “la ciencia sin conciencia arruina la vida de todos” y que una tecnología desvinculada de la dimensión humana no necesariamente representa una mejora para la sociedad. El pontífice destacó además el ejemplo de santo Toribio de Mogrovejo, patrono de la universidad que visitó en Chiclayo. Recordó que el religioso defendió la dignidad de los pueblos originarios y aprendió sus lenguas para acercarse a ellos.

Finalmente, León XIV se dirigió a los estudiantes, a quienes definió como los “nativos de este nuevo tiempo”, y los exhortó a aprovechar las oportunidades que ofrece la época actual sin perder de vista la dimensión humana. A los docentes y autoridades universitarias les pidió convertirse en “pensadores libres”, guiados por la búsqueda de la verdad y la justicia antes que por los intereses particulares.

El papa sostuvo que el verdadero progreso tecnológico debe contribuir al desarrollo integral de las personas, proteger su dignidad y estar orientado al bien común.

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