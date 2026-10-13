Nuevas inundaciones en Nepal dejan más de 200 casas destruidas y cinco desaparecidos tras la ruptura de una presa natural

Las nuevas inundaciones en Nepal dejaron más de 200 casas destruidas, cinco puentes arrasados y al menos 674 personas afectadas en el centro del país. La crecida del río Budhi Gandaki ocurrió el domingo tras un deslizamiento de tierra, hielo y rocas en el Himalaya, que habría bloqueado temporalmente el cauce y provocado la ruptura de una presa natural. Las autoridades no reportaron víctimas mortales, pero cinco personas permanecían desaparecidas en el último balance.

El Ejército de Nepal rescató a 321 personas, entre ellas 12 extranjeros, mediante operaciones aéreas y terrestres. Cuatro helicópteros participaron en la evacuación de los afectados en localidades aisladas como Philim, Chumling, Arughat, Dobhan y Hulchuk. Además, las fuerzas militares trasladaron 6.170 kilos de alimentos y suministros de emergencia desde Katmandú hasta Philim con el fin de atender a las comunidades perjudicadas.

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Las autoridades también informaron de daños en campamentos de trabajadores de tres centrales hidroeléctricas. La operación de rescate debía continuar el martes, aunque el nivel del agua ya había descendido. Mientras tanto, se emitieron alertas para las poblaciones cercanas a los ríos Budhi Gandaki, Trishuli y Narayani ante el riesgo de nuevas inundaciones.

Senderistas extranjeros atrapados en la ruta del Manaslu

Más de 100 excursionistas extranjeros quedaron atrapados en distintos puntos de una popular ruta de senderismo después de que el agua arrasara parte del camino y varios puentes. El incidente ocurrió en el distrito de Gorkha, a unos 100 kilómetros al oeste de Katmandú, durante octubre, uno de los meses de mayor afluencia de visitantes que practican esta actividad en Nepal.

Bhuwan Raj Ojha, funcionario del Proyecto del Área de Conservación de Manaslu, explicó que la evacuación dependía de las necesidades de cada grupo y de las condiciones de seguridad. "Los excursionistas que quieran regresar deben ser rescatados. Quienes deseen continuar la caminata pueden hacerlo desde lugares seguros", declaró. También indicó que había restaurantes y casas de té a lo largo de la ruta que podían servir como refugio.

Ganesh Karki, residente de Jagat, señaló que los turistas no conseguían avanzar ni retroceder porque la corriente había destruido parte del sendero. Algunos visitantes fueron trasladados a pueblos cercanos. Entre ellos estaba el turista chino Weiwei Zhao, quien caminaba con un amigo, pero decidió regresar debido a las fuertes nevadas.

Alertas tardías: vecinos se salvaron por redes sociales

Los avisos entre residentes fueron fundamentales para que numerosas personas abandonaran las zonas expuestas antes de la llegada de la inundación. Según testimonios recogidos por medios locales, los vecinos se comunicaron por teléfono y Facebook alrededor de las 4.45 a. m., cuando el agua comenzó a arrasar los primeros asentamientos.

El primer aviso de la Policía local llegó a las 5.30 a. m., mientras que las alertas gubernamentales por mensajes de texto se enviaron después de las 6.30 a. m. Para entonces, muchos habitantes ya habían buscado refugio en los bosques cercanos y en terrenos más elevados.

Las autoridades sostuvieron que una alerta temprana permitió a buena parte de la población alcanzar lugares seguros. Sin embargo, los testimonios locales destacaron el papel de las comunidades situadas en las zonas altas, cuyos avisos llegaron antes que las notificaciones oficiales a los habitantes río abajo.

La crisis climática agrava el riesgo en el Himalaya

El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) considera que la ruptura de un bloqueo temporal del río, formado por un deslizamiento de tierra, hielo y roca, pudo desencadenar la crecida. Un análisis de imágenes satelitales tomadas entre el 6 y el 11 de octubre identificó señales de una avalancha que arrastró tierra y vegetación por más de 3.500 metros de desnivel hasta una zona cercana a Chumchet.

Pema Gyamtsho, director general del ICIMOD, advirtió sobre la exposición de las comunidades de montaña a estos fenómenos. «Este suceso, ocurrido tan poco después del desastre de Gyirong-Rasuwa, es otro recordatorio de lo expuestas que siguen estando las comunidades de montaña y los corredores fluviales a peligros repentinos y en cadena», afirmó.

La emergencia se produjo menos de dos meses después de las inundaciones de agosto, que causaron al menos 1.457 muertos y dejaron más de 5.300 desaparecidos, según los balances incluidos en los reportes. El Gobierno nepalí suspendió a principios de octubre la búsqueda activa de víctimas de aquella catástrofe.

Un estudio publicado en Scientific Reports señala que unas 300.000 personas viven en cauces fluviales expuestos a inundaciones. Además, la construcción de edificios en esas áreas aumentó casi un 50% entre 2016 y 2023.