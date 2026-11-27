Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó la derogación de la ley del Colegio de Artistas. Foto: difusión

Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó la derogación de la ley del Colegio de Artistas. Foto: difusión

El Pleno del Senado aprobó derogar la Ley 32645, que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú. La propuesta obtuvo 51 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Con esta decisión, la Cámara de Senadores respaldó dejar sin efecto la norma que establecía la creación de esta institución para el sector cultural.

La iniciativa correspondió al Proyecto de Ley 18-2026-2031-S, remitido por la Cámara de Diputados y aprobado a partir del dictamen de la Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital.

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Durante el debate, la senadora Susana Matute Charún, del Partido del Buen Gobierno y presidenta de dicha comisión, advirtió que exigir un título profesional para afiliarse al colegio excluía a una parte importante de los trabajadores culturales. Según las cifras que presentó, el 43,4% aprendió su oficio por tradición familiar o comunal, mientras que el 42 % lo hizo de manera autodidacta.

Matute también alertó que la afiliación podía convertirse en un filtro para acceder a contrataciones laborales. Además, cuestionó las facultades de supervisión que contemplaba la institución, pues consideró que podían abrir la puerta a restricciones contra la creación artística. La legisladora agregó que la comisión organizadora del colegio nunca llegó a instalarse.