¿Qué pasó en Nepal hoy? Riada e inundaciones dejan al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos en la frontera con China

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Una devastadora riada golpeó este miércoles 26 la zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet chino, lo que provocó inundaciones repentinas, deslizamientos y una destrucción generalizada en comunidades del distrito nepalí de Rasuwa y en el condado tibetano de Gyirong.

El desastre arrasó viviendas, carreteras, puentes y proyectos hidroeléctricos, mientras cientos de personas permanecen desaparecidas. El balance confirmado hasta ahora alcanza al menos 98 muertos: 95 en Nepal y tres en el lado chino.

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¿Qué pasó en Nepal hoy?

La emergencia se produjo durante las primeras horas del miércoles en Rasuwa, distrito montañoso situado al norte de Katmandú y próximo al paso fronterizo de Rasuwagadhi. Una enorme masa de agua, hielo, rocas y lodo descendió hacia el valle del río Bhote Koshi y posteriormente afectó el sistema del Trishuli.

La fuerza de la corriente destruyó infraestructuras y dejó zonas incomunicadas. Imágenes obtenidas desde drones muestran carreteras cubiertas de escombros y edificios parcialmente sepultados. En el lado chino, un deslizamiento también golpeó el puerto de Gyirong, interrumpiendo carreteras, comunicaciones y suministro eléctrico.

¿Cuántos muertos y desaparecidos dejan las inundaciones en Nepal?

Las autoridades nepalíes confirmaron 95 muertos y cientos de personas desaparecidas. En uno de los balances oficiales difundidos durante la jornada, 403 turistas estaban sin localizar, 341 de ellos extranjeros, aunque las cifras de desaparecidos varían a medida que avanzan las verificaciones y las autoridades actualizan sus registros. Por ello, el número debe considerarse provisional.

En el Tíbet, las autoridades chinas informaron tres fallecidos y 265 desaparecidos en el condado de Gyirong. De esta manera, el balance conjunto de ambos lados de la frontera llega a 98 muertos, además de cientos de desaparecidos.

Entre las personas cuyo paradero se desconoce hay turistas y peregrinos que viajaban hacia el Tíbet, trabajadores de proyectos hidroeléctricos y habitantes de las zonas afectadas. Las autoridades de distintos países también han comenzado a verificar la situación de sus ciudadanos.

¿Cómo avanzan las labores de rescate tras la riada en Nepal?

Las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia de Nepal mantienen operaciones de búsqueda y rescate en las áreas afectadas. El Ejército nepalí desplegó helicópteros y personal para localizar supervivientes, evacuar a personas atrapadas y trasladar ayuda.

Sin embargo, las tareas se desarrollan en condiciones extremadamente difíciles. La destrucción de carreteras y puentes limita el acceso terrestre, mientras que los altos niveles de los ríos, el lodo y los nuevos deslizamientos complican las operaciones. Los equipos también recurren a reconocimientos aéreos y drones para evaluar los daños y localizar posibles supervivientes.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada de los cauces y zonas inestables. El Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal mantiene activo su sistema de vigilancia de ríos y precipitaciones para detectar posibles nuevas crecidas.

¿Nepal y Tíbet podrían sufrir nuevas inundaciones?

La amenaza continúa debido a la situación meteorológica y a la inestabilidad del terreno en una región montañosa afectada por las lluvias del monzón. El Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal mantiene el seguimiento de los principales ríos y de las precipitaciones, mientras los equipos de emergencia permanecen en alerta ante posibles nuevas crecidas.

Además, las condiciones de las zonas altas del Himalaya pueden favorecer nuevos deslizamientos o desprendimientos de hielo y roca. Reuters informó que todavía existían condiciones capaces de generar nuevas crecidas aguas abajo, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia.

¿Qué provocó la enorme riada en Nepal?

La explicación todavía es investigada, por lo que no debe atribuirse el desastre a una única causa como un hecho confirmado. La principal hipótesis apunta a un gigantesco desprendimiento de hielo y roca en la zona alta del valle, que habría generado una avalancha de hielo, rocas y sedimentos y provocado una súbita descarga hacia el río.

Imágenes satelitales analizadas por expertos muestran que una parte de un glaciar situado a unos 5.200 metros de altitud se desprendió y cayó sobre el valle. La masa resultante habría desencadenado una ola de agua y escombros que descendió por el sistema fluvial.

También se registró un terremoto de magnitud 4,4 en la región el mismo día. Los primeros análisis plantean que el movimiento sísmico pudo haber contribuido al desprendimiento, aunque todavía no existe una confirmación definitiva de que el terremoto haya sido el detonante.