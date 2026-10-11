Sandra Bullock convirtió una propiedad rural de California en una finca de 1.200 árboles de palta orgánica y la vendió por US$5,6 millones

La actriz Sandra Bullock transformó una propiedad rural de 37 hectáreas en Valley Center, California, en una finca agrícola dedicada al cultivo de paltas orgánicas. El terreno, que adquirió en 2007 por US$2,7 millones, incorporó más de 1.200 árboles y diversas instalaciones residenciales.

La propiedad combinaba la producción agrícola con una vivienda de lujo, jardines, piscina de agua salada y sistemas de energía solar. En noviembre de 2022, Bullock concretó la venta del inmueble por US$5,6 millones, después de haberlo ofrecido inicialmente en el mercado por US$6 millones.

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¿Cómo Sandra Bullock transformó su propiedad en una finca de aguacates orgánicos?

Sandra Bullock compró el terreno en 2007 mediante un fideicomiso y, con el tiempo, lo convirtió en una explotación agrícola productiva. La finca llegó a albergar aproximadamente 1.200 árboles de palta orgánica, además de jardines florales y ejemplares de eucaliptos, palmeras y olivos.

La transformación también incluyó mejoras orientadas a la eficiencia energética y al funcionamiento de las instalaciones. La propiedad incorporó paneles solares, estaciones de carga para vehículos eléctricos, un generador de respaldo y fuentes ornamentales de agua, mientras que el terreno conservaba espacio para futuros proyectos agrícolas y residenciales.

Así era la finca de California que Sandra Bullock vendió por US$5,6 millones

La residencia principal era una casa de adobe de aproximadamente 552 metros cuadrados, distribuida en una sola planta y equipada con cuatro dormitorios, seis baños, chimeneas y un sistema domótico.

Sus puertas francesas conectaban los espacios interiores con galerías y patios que ofrecían vistas panorámicas de las montañas.

El inmueble también contaba con una segunda vivienda prefabricada de tres dormitorios, una piscina de agua salada con spa y áreas recreativas al aire libre.