Un proyecto ecológico en Tailandia busca un especialista en diseño digital para mejorar su visibilidad online a través de un voluntariado con alojamiento y comida incluida. | Composición LR/Worldpackers

Un proyecto ecológico en Tailandia busca un especialista en diseño digital para mejorar su visibilidad online a través de un voluntariado con alojamiento y comida incluida. | Composición LR/Worldpackers

Un proyecto ecológico en Tailandia busca un especialista en diseño de plataformas digitales y estrategias de comunicación para potenciar su visibilidad en línea. La oferta, difundida a través de Worldpackers, plantea un voluntariado que cubre estadía e insumos básicos a cambio del trabajo realizado. De acuerdo con la publicación, el objetivo es sumar colaboradores comprometidos con la sostenibilidad y el desarrollo comunitario.

"Buscamos un diseñador web con experiencia en comunicación", señala el anuncio del espacio. La iniciativa exige consultar los requisitos operativos y los costos individuales antes de enviar la solicitud. Bajo el concepto Free Food & Accommodation, la oportunidad combina el trabajo en red con la vida dentro de una comunidad autosostenible.

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La iniciativa en Tailandia busca colaboradores que trabajen 25 horas semanales. Foto: Worldpackers

¿Cuáles son los beneficios y tareas para realizar un voluntariado en Tailandia?

Una ecoaldea tailandesa busca un colaborador para optimizar su plataforma digital y potenciar la estrategia de comunicación junto a Lele, miembro de la iniciativa. La convocatoria exige una dedicación de 25 horas semanales distribuidas con flexibilidad y autonomía. Worldpackers califica esa labor técnica como la elaboración de contenidos inspiradores para el portal.

La estancia mínima es de tres semanas, excluyendo gastos de vuelos y visados. Foto: Worldpackers

El perfil seleccionado asumirá la redacción, edición y publicación de artículos, por lo que requiere habilidades en diseño web combinadas con experiencia periodística o publicitaria. Aquella oferta de intercambio cultural representa una oportunidad para nómadas digitales que desean trabajar de forma remota mientras exploran el sudeste asiático.

A cambio de sus servicios, la organización otorga alojamiento en habitación privada, tres comidas diarias, conexión a internet de alta velocidad y lavandería gratuita. Además, las instalaciones proveen bicicletas sin costo adicional y garantizan cinco jornadas de descanso a la semana para descubrir el entorno local.

El voluntariado en Tailandia otorga alojamiento en habitación privada, tres comidas diarias y conexión a internet. Foto: Worldpackers

¿Cuáles son los requisitos de idioma, edad y visa para este voluntariado?

Para postular a esta vacante individual de Worldpackers, la persona candidata debe poseer un nivel intermedio de italiano o un dominio fluido del inglés, con preferencia por hablantes de lenguas latinas. Esa oportunidad excluye postulaciones en parejas o grupos. Asimismo, los beneficios confirmados para los seleccionados son Free Food & Accomodat.

Respecto al tiempo y la edad, la plataforma exige cumplir los 18 años como requisito general para aplicar a cualquier proyecto. Por su parte, la estancia fijada en la oferta abarca un periodo exacto de tres semanas, el cual funciona como duración mínima y máxima de la experiencia.

La oferta es ideal para nómadas digitales que quieren explorar el sudeste asiático. Foto: Worldpackers

El alojamiento y la alimentación están cubiertos, pero el voluntario asume los gastos de billetes aéreos, seguro médico, traslados locales y pasaporte o visado. La Embajada de Tailandia en Lima señala la disponibilidad de una visa no inmigrante de categoría O para ciertas actividades de voluntariado sin remuneración, aunque recalca que "el postulante debe confirmar con la embajada qué autorización corresponde a esta plaza antes de viajar".