HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Diputado de Renovación Popular se opone a aborto terapéutico | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Al menos 95 muertos y cientos de desaparecidos en Nepal tras inundaciones cerca a China, según la policía local

El distrito de Rasuwa fue el más afectado; el río Bhotekoshi se desbordó, destruyendo aldeas y obras hidroeléctricas. Las autoridades informan de 384 viajeros desaparecidos, incluidas decenas de extranjeros.

Las operaciones de rescate son complicadas por la magnitud de la crecida. Foto: AFP.
Las operaciones de rescate son complicadas por la magnitud de la crecida. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

Una súbita crecida de los ríos en el norte de Nepal dejó al menos 95 muertos y cientos de desaparecidos, después de que una avalancha de hielo y rocas procedente de un glaciar provocara una inundación devastadora cerca de la frontera con China.

El desastre golpeó con especial fuerza el distrito de Rasuwa, donde el río Bhotekoshi se desbordó durante la mañana y arrasó aldeas, carreteras e instalaciones vinculadas a proyectos hidroeléctricos. Entre los desaparecidos figuran policías, trabajadores de una central en construcción y numerosos viajeros extranjeros.

TE RECOMENDAMOS

CÉSAR HILDEBRANDT Y SU CONTUNDENTE RESPUESTA A AMIGO DE KEIKO, DAMIÁN VALENZUELA | LA VERDAD A FONDO

Las autoridades nepalíes informaron inicialmente de 384 viajeros desaparecidos, entre ellos 291 extranjeros y 93 ciudadanos de Nepal. La cifra todavía se verifica mediante información proporcionada por agencias de viajes, guías, autoridades locales y organismos de seguridad.

PUEDES VER: Milei y la derecha argentina intentan distanciarse de Fernando Cerimedo mientras la situación judicial del asesor se complica

lr.pe

Una avalancha desencadenó la crecida

El desprendimiento habría bloqueado temporalmente el río Lhende Khola, cuyo posterior desbordamiento generó una violenta crecida aguas abajo.

Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres, señaló que el mismo río ya se había desbordado dos veces en los últimos 14 meses. Según el experto, el calentamiento atmosférico del Himalaya aumenta la necesidad de contar con sistemas eficaces de alerta temprana.

El fenómeno ocurre en una región especialmente expuesta al cambio climático. Los glaciares del Hindu Kush Himalaya han acelerado su pérdida de hielo y las investigaciones señalan que las tasas de derretimiento se han duplicado desde el año 2000.

La emergencia también afecta a personas procedentes de distintos países. La junta de turismo de Nepal informó que entre los viajeros desaparecidos hay ciudadanos de India, Australia, Países Bajos, Sudáfrica, Reino Unido y Malasia.

La situación preocupa especialmente a las autoridades indias debido a que numerosos peregrinos suelen desplazarse por esta zona rumbo al monte Kailash, en el Tíbet.

Malasia, por su parte, recibió reportes sobre la pérdida de contacto con 11 de sus ciudadanos en Rasuwa. Corea del Sur también informó que trabajadores de su nacionalidad vinculados a la construcción de una planta hidroeléctrica se encuentran entre los desaparecidos.

En uno de los proyectos más afectados, alrededor de 60 trabajadores permanecen desaparecidos. Se encontraban realizando labores dentro de un túnel del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, de 20 megavatios, cuando la inundación golpeó las instalaciones.

El rescate avanza entre dificultades

La magnitud de la crecida complica las operaciones de emergencia. Helicópteros militares sobrevuelan las zonas afectadas y han trasladado a algunos heridos, pero no pueden aterrizar en sectores como Syapru Besi y Timure mientras el nivel del agua continúe elevado.

La policía y el ejército nepalí participan en las labores de búsqueda y rescate. El Gobierno también ordenó trasladar a zonas seguras a residentes de las áreas bajas y pidió a quienes viven cerca de los ríos mantenerse alejados de las riberas.

La Cruz Roja activó equipos de respuesta y movilizó suministros humanitarios para atender a las comunidades afectadas.

La emergencia no quedó limitada al territorio nepalí. El Tíbet también sufrió inundaciones y las autoridades chinas desplegaron organismos de rescate y asistencia.

El Gobierno chino ordenó acelerar las labores de búsqueda, evacuar a las personas afectadas y vigilar posibles desastres secundarios. También se enviaron equipos y suministros de emergencia, incluidos miles de artículos destinados a refugios y atención de los damnificados.

Hasta ahora no se ha difundido una cifra oficial de víctimas en el lado tibetano, aunque los medios estatales chinos informaron previamente de un número elevado de afectados.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La pequeña isla del Pacífico que esconde tierras raras a 6.000 metros: Japón podría convertirla en un depósito de residuos nucleares

La pequeña isla del Pacífico que esconde tierras raras a 6.000 metros: Japón podría convertirla en un depósito de residuos nucleares

LEER MÁS
China usó millones de toneladas de arena para levantar una isla militar en solo 10 meses: ahora prepara una pista estratégica de 3 km

China usó millones de toneladas de arena para levantar una isla militar en solo 10 meses: ahora prepara una pista estratégica de 3 km

LEER MÁS
Tifón Narra golpea China y obliga a evacuar a más de 28.700 personas por inundaciones y lluvias torrenciales

Tifón Narra golpea China y obliga a evacuar a más de 28.700 personas por inundaciones y lluvias torrenciales

LEER MÁS
Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

LEER MÁS
Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

LEER MÁS
La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Buscan voluntarios para vivir y comer gratis en un santuario de Portugal: cuidarán perros, gatos y animales de granja 24 horas por semana

Buscan voluntarios para vivir y comer gratis en un santuario de Portugal: cuidarán perros, gatos y animales de granja 24 horas por semana

LEER MÁS
Panamá y El Salvador se declaran en emergencia para enfrentar lluvias y sequías causadas por el fenómeno de El Niño

Panamá y El Salvador se declaran en emergencia para enfrentar lluvias y sequías causadas por el fenómeno de El Niño

LEER MÁS
¿Cómo es El Paradise, el prostíbulo más grande de Europa ubicado entre España y Francia?

¿Cómo es El Paradise, el prostíbulo más grande de Europa ubicado entre España y Francia?

LEER MÁS
Italia se desborda, obliga a llevar mascarilla siempre y alarga emergencia hasta 2021

Italia se desborda, obliga a llevar mascarilla siempre y alarga emergencia hasta 2021

LEER MÁS
¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

LEER MÁS
China descubre nueva tecnología para fabricar hierro en solo 6 segundos, según investigación científica

China descubre nueva tecnología para fabricar hierro en solo 6 segundos, según investigación científica

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025