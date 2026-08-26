Al menos 95 muertos y cientos de desaparecidos en Nepal tras inundaciones cerca a China, según la policía local

Las operaciones de rescate son complicadas por la magnitud de la crecida. Foto: AFP.

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Una súbita crecida de los ríos en el norte de Nepal dejó al menos 95 muertos y cientos de desaparecidos, después de que una avalancha de hielo y rocas procedente de un glaciar provocara una inundación devastadora cerca de la frontera con China.

El desastre golpeó con especial fuerza el distrito de Rasuwa, donde el río Bhotekoshi se desbordó durante la mañana y arrasó aldeas, carreteras e instalaciones vinculadas a proyectos hidroeléctricos. Entre los desaparecidos figuran policías, trabajadores de una central en construcción y numerosos viajeros extranjeros.

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Las autoridades nepalíes informaron inicialmente de 384 viajeros desaparecidos, entre ellos 291 extranjeros y 93 ciudadanos de Nepal. La cifra todavía se verifica mediante información proporcionada por agencias de viajes, guías, autoridades locales y organismos de seguridad.

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Una avalancha desencadenó la crecida

El desprendimiento habría bloqueado temporalmente el río Lhende Khola, cuyo posterior desbordamiento generó una violenta crecida aguas abajo.

Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres, señaló que el mismo río ya se había desbordado dos veces en los últimos 14 meses. Según el experto, el calentamiento atmosférico del Himalaya aumenta la necesidad de contar con sistemas eficaces de alerta temprana.

El fenómeno ocurre en una región especialmente expuesta al cambio climático. Los glaciares del Hindu Kush Himalaya han acelerado su pérdida de hielo y las investigaciones señalan que las tasas de derretimiento se han duplicado desde el año 2000.

La emergencia también afecta a personas procedentes de distintos países. La junta de turismo de Nepal informó que entre los viajeros desaparecidos hay ciudadanos de India, Australia, Países Bajos, Sudáfrica, Reino Unido y Malasia.

La situación preocupa especialmente a las autoridades indias debido a que numerosos peregrinos suelen desplazarse por esta zona rumbo al monte Kailash, en el Tíbet.

Malasia, por su parte, recibió reportes sobre la pérdida de contacto con 11 de sus ciudadanos en Rasuwa. Corea del Sur también informó que trabajadores de su nacionalidad vinculados a la construcción de una planta hidroeléctrica se encuentran entre los desaparecidos.

En uno de los proyectos más afectados, alrededor de 60 trabajadores permanecen desaparecidos. Se encontraban realizando labores dentro de un túnel del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, de 20 megavatios, cuando la inundación golpeó las instalaciones.

El rescate avanza entre dificultades

La magnitud de la crecida complica las operaciones de emergencia. Helicópteros militares sobrevuelan las zonas afectadas y han trasladado a algunos heridos, pero no pueden aterrizar en sectores como Syapru Besi y Timure mientras el nivel del agua continúe elevado.

La policía y el ejército nepalí participan en las labores de búsqueda y rescate. El Gobierno también ordenó trasladar a zonas seguras a residentes de las áreas bajas y pidió a quienes viven cerca de los ríos mantenerse alejados de las riberas.

La Cruz Roja activó equipos de respuesta y movilizó suministros humanitarios para atender a las comunidades afectadas.

La emergencia no quedó limitada al territorio nepalí. El Tíbet también sufrió inundaciones y las autoridades chinas desplegaron organismos de rescate y asistencia.

El Gobierno chino ordenó acelerar las labores de búsqueda, evacuar a las personas afectadas y vigilar posibles desastres secundarios. También se enviaron equipos y suministros de emergencia, incluidos miles de artículos destinados a refugios y atención de los damnificados.

Hasta ahora no se ha difundido una cifra oficial de víctimas en el lado tibetano, aunque los medios estatales chinos informaron previamente de un número elevado de afectados.