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Angelina Jolie llegó a Camboya para rodar una película y fundó una ONG que combate la caza furtiva y ayuda a las comunidades rurales

El proyecto se centra en proteger la biodiversidad y ofrecer acceso a educación y salud, promoviendo además iniciativas como la apicultura y programas para jóvenes de aldeas remotas.

En 2003, la actriz fundó la Fundación Maddox Jolie-Pitt para abordar la conservación ambiental y el desarrollo comunitario.
En 2003, la actriz fundó la Fundación Maddox Jolie-Pitt para abordar la conservación ambiental y el desarrollo comunitario. | Foto: Composición LR
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Angelina Jolie llegó a Camboya en 2000 para rodar una película, una experiencia que marcó su vínculo con el país asiático. Años después, adquirió una propiedad de 39 hectáreas en la provincia de Battambang e inició una iniciativa dedicada a la conservación ambiental y al desarrollo de las comunidades locales.

Lo que comenzó como una conexión personal con la nación jemer se convirtió en un proyecto que lleva más de dos décadas en funcionamiento. A través de una fundación que lleva el nombre de su hija, la actriz contribuye a proteger los bosques tropicales, combatir la caza furtiva y promover el acceso a la educación y la atención médica en zonas rurales.

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¿Cómo el rodaje de la película cambió el vínculo de Angelina Jolie con Camboya?

Durante la filmación de 'Lara Croft: Tomb Raider', Angelina Jolie conoció los paisajes y la cultura de Camboya, especialmente los templos de Angkor. En 2002, adoptó a Maddox, nacido en el país, y profundizó una relación que posteriormente también se reflejó en sus actividades humanitarias y ambientales.

En 2003, la actriz creó la Fundación Maddox Jolie-Pitt y adquirió una propiedad en el noroeste del país, cerca del bosque de Samlaut. La iniciativa comenzó con labores para retirar minas terrestres y recuperar terrenos afectados por años de conflicto, con el objetivo de que las comunidades pudieran volver a habitarlos y cultivarlos de manera segura.

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La fundación que protege los bosques y apoya a las comunidades rurales

A partir de 2006, el proyecto amplió su trabajo hacia la conservación del Samlaut Multiple Use Area, un territorio protegido de aproximadamente 60.000 hectáreas gestionadas junto con las autoridades y las comunidades locales. La región alberga bosques tropicales y fauna amenazada, incluido el elefante asiático, y enfrenta amenazas como la tala ilegal y la caza furtiva.

Además de apoyar la protección de la biodiversidad, la fundación promueve iniciativas sociales para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones cercanas. Entre ellas figuran programas de apicultura, servicios de salud y una residencia que permite a jóvenes de aldeas remotas continuar sus estudios secundarios, vinculando la conservación de la naturaleza con nuevas oportunidades educativas.

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