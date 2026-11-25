Abelardo de la Espriella anuncia el rescate de "todos los secuestrados" en un supermercado de Cartagena por cerca de 17 horas El secuestro ocurrió durante un intento de robo de un transportador de valores donde se exigieron casi dos millones de dólares. La situación se desarrolló en la conmemoración del décimo aniversario del acuerdo de paz en Colombia.

Las autoridades colombianas rescataron la madrugada del miércoles a todas las personas que permanecían secuestradas en un supermercado de Cartagena de Indias, tras una operación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares que terminó con uno de los integrantes del grupo criminal abatido.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció el resultado del operativo a la 1:30 de la madrugada, en un video publicado en X, en el que calificó la intervención de "absolutamente impecable". El mandatario se desplazó a Cartagena durante la noche desde Villavicencio, donde había constatado los daños de un atentado ocurrido la víspera.

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De la Espriella aseguró que uno de los delincuentes fue dado de baja y sostuvo que los secuestradores rechazaron la posibilidad de entregarse y liberar a los rehenes.

"Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia (…) Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al Gobierno y a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este Gobierno", declaró.

El secuestro comenzó tras un intento de robo

La toma del supermercado comenzó cuando un grupo de delincuentes se refugió en el establecimiento tras frustrarse un intento de robo de un transportador de valores.

Durante la jornada, la Policía informó progresivamente sobre liberaciones de rehenes, mientras aumentaba el despliegue de uniformados en los alrededores del establecimiento. Las autoridades utilizaron altavoces para instar a los secuestradores a liberar a las personas retenidas y entregarse.

Medios locales informaron que los hombres armados exigían casi dos millones de dólares, dos vehículos blindados y un salvoconducto hasta Barranquilla. La AFP no pudo verificar de forma independiente esos reportes.

Imágenes difundidas tras la intervención mostraron a tres hombres esposados que salían del supermercado bajo custodia policial.

Durante el operativo, De la Espriella llegó a la zona acompañado de una caravana policial, vestido con uniforme militar, portando un arma y un transmisor de radio. Decenas de personas se congregaron detrás de los cordones de seguridad, mientras el tráfico era desviado de los alrededores del centro comercial. Pasada la medianoche, una tanqueta lanzó chorros de agua para dispersar a la multitud.

Atentados ensombrecen aniversario del acuerdo de paz

El secuestro coincidió con el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que permitió a la entonces guerrilla más poderosa del continente abandonar las armas. La conmemoración estuvo marcada por atentados en distintos puntos del país.

En Villavicencio, un coche bomba explotó la noche del lunes y causó daños en la sede del Gobierno regional y sus alrededores. Los textos proporcionados consignan balances diferentes sobre los heridos: uno señala 25 y otro 23.

"Estamos vivos de milagro", dijo a la AFP Johan Pérez, propietario de un almacén de sombreros que quedó destruido.