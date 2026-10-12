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China sanciona a ministros de Paraguay y Belice por sus vínculos con Taiwán y lanza una advertencia a otros países

Pekín afirmó que las sanciones buscan castigar las actuaciones de ambos funcionarios en favor de Taipéi y disuadir a otros países de mantener relaciones con la isla. La portavoz china Mao Ning los acusó de actuar como "peones" de las autoridades taiwanesas.

China impuso restricciones a los ministros Gustavo Villate, de Paraguay, y Francis Fonseca, de Belice, por sus vínculos con Taiwán
China impuso restricciones a los ministros Gustavo Villate, de Paraguay, y Francis Fonseca, de Belice, por sus vínculos con TaiwánAFP
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China anunció sanciones contra los ministros Gustavo Villate, de Paraguay, y Francis Fonseca, de Belice, por sus vínculos con Taiwán, y advirtió que la medida busca disuadir a otros países de mantener relaciones con la isla. Las restricciones incluyen el congelamiento de sus bienes en territorio chino, la prohibición de realizar transacciones con entidades y particulares locales y el veto de entrada a China continental, Hong Kong y Macao.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China justificó las medidas por las actuaciones de ambos funcionarios en favor de Taipéi y por sus supuestas declaraciones falsas sobre ciberataques atribuidos a Pekín. La portavoz de la Cancillería, Mao Ning, sostuvo que los castigados actuaron como "peones" de las autoridades taiwanesas en sus esfuerzos por buscar la "independencia" con apoyo externo.

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Las restricciones se producen en medio de la disputa diplomática entre China y Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín como zona de su territorio. Paraguay y Belice forman parte de los 12 países que mantienen relaciones diplomáticas oficiales con la isla, una situación que el Gobierno chino busca revertir.

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Pekín advierte a otros países por sus vínculos con Taiwán

Mao Ning defendió las medidas durante una rueda de prensa y afirmó que la cuestión taiwanesa constituye "el núcleo de los intereses fundamentales" de China. Según la portavoz, determinados políticos de Paraguay y Belice realizaron visitas a la isla, recibieron a personas a las que Pekín considera separatistas y difundieron información falsa.

La funcionaria agregó que las medidas punitivas se adoptaron al amparo de la Ley contra las Sanciones Extranjeras, con el propósito de castigar esas actuaciones y enviar una advertencia a otros gobiernos. Las autoridades chinas también responsabilizaron a los dos ministros de perjudicar sus intereses fundamentales y de generar un impacto internacional negativo.

Uno de los antecedentes de la disputa son las acusaciones sobre ciberataques contra sistemas estatales paraguayos. En julio, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación y la embajada de Estados Unidos en el país comunicaron que una revisión conjunta de ciberseguridad había detectado intrusiones atribuidas a actores vinculados al Gobierno chino. Pekín rechazó entonces esas afirmaciones y las calificó de "calumnia".

La controversia coincide con los esfuerzos de China por reducir los aliados diplomáticos de Taiwán en América Latina y otras regiones. Además de Paraguay y Belice, entre los socios de la isla en el continente figuran Guatemala, Haití y varios países caribeños.

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Paraguay y Belice defienden sus relaciones diplomáticas

El ministro paraguayo Gustavo Villate publicó el domingo un mensaje en la red social X con motivo de la celebración nacional taiwanesa. En él expresó un saludo al pueblo y al Gobierno de la República de China, nombre oficial de Taiwán, y afirmó que Paraguay mantiene una relación de amistad y cooperación basada en "los derechos humanos y la democracia".

El presidente paraguayo, Santiago Peña, ha definido a Taiwán como un "socio fundamental" para su país. Durante una visita a Taipéi este año, ambas partes firmaron acuerdos sobre asistencia legal mutua en materia penal, ciberseguridad e inversiones en informática e inteligencia artificial.

Entre los proyectos previstos figura una aportación taiwanesa de 200 millones de dólares con el objetivo de construir un centro de datos en Paraguay, cuya puesta en marcha está prevista para finales de 2027. Villate expresó en mayo su expectativa de que la iniciativa contribuya a convertir al país sudamericano en un centro tecnológico regional.

Por su parte, el ministro taiwanés de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, visitó Belice a finales de septiembre y se reunió con Francis Fonseca. Ambos suscribieron un acuerdo de capacitación diplomática para fortalecer la formación profesional del personal de ese sector.

La Cancillería de Taiwán condenó las sanciones chinas y las describió como una "flagrante injerencia en la soberanía y la política exterior de naciones independientes". Taipéi también acusó a Pekín de recurrir a la intimidación para presionar a otros gobiernos.

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Taiwán refuerza su defensa ante la presión de Pekín

La disputa diplomática coincide con los esfuerzos de Taiwán por fortalecer sus capacidades militares frente a China. Durante el Día Nacional de la isla, celebrado el 10 de octubre, el presidente Lai Ching-te defendió el aumento del gasto en defensa y afirmó que su objetivo es evitar un conflicto armado.

También sostuvo que el fortalecimiento militar busca garantizar que cualquier diálogo con Pekín se desarrolle “en condiciones de paridad y dignidad”.

El Ejecutivo taiwanés aprobó en agosto un proyecto de presupuesto de defensa para 2027 por 1,12 mil millones de dólares taiwaneses, equivalentes a unos US$35.042 millones. La propuesta representa el 3,01% del producto interior bruto y supone un incremento del 18% respecto al año anterior. El Parlamento todavía debe aprobarla.

El discurso se produjo poco después de una reunión en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping. Durante ese encuentro, el líder chino instó a Washington a oponerse de forma explícita a la independencia de Taiwán. Pekín mantiene que la isla debe reunificarse con China y no descarta el uso de la fuerza, mientras Taipéi defiende su autonomía y rechaza quedar bajo el control del Gobierno chino.

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