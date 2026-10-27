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Cine y series

Mariana di Girolamo: "Tenemos que mantener viva la memoria"

En entrevista con La República, la actriz chilena nos habla de la película 'Caballo salvaje nueve', protagonizada por John Malkovich. La cinta está ambientada en Chile antes del golpe de Estado al gobierno de Allende, un tema que se tiene que seguir abordando “mientras todavía haya madres buscando a sus hijos”, señala Di Girolamo.

Actriz chilena.
Actriz chilena.AFP.
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Es Chile de 1973. Dos agentes de la CIA conspiran contra el gobierno de Salvador Allende, pero después de haber viajado por otros países y haber asesinado por orden de sus superiores, llegan de vacaciones a Isla de Pascua. En las primeras escenas de Caballo salvaje nueve se escucha música chilena y en las fachadas se ve el nombre de Víctor Jara. Si para el director Martin McDonagh se trata de la película “más política” que ha hecho, la actriz chilena Mariana di Girolamo interpreta a una estudiante izquierdista y retoma un tema que abordó en la serie Vencer o morir. “Lo veo como una preciosa coincidencia, porque además son proyectos que he disfrutado, que me han enseñado cada uno cosas distintas, que he habitado momentos particulares de mi vida”, nos responde.

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La actriz está en Francia y se conecta por Zoom un miércoles por la mañana. La película con John Malkovich y Sam Rockwell como los agentes de la CIA, lleva un viaje interesante desde su estreno en septiembre en el Festival de Cine de Venecia. “Siento que ha pasado una vida entera”, comenta. A pesar de que en Estados Unidos la han mencionado como posible nominada al Óscar como mejor actriz de reparto, Mariana di Girolamo pone su atención en Latinoamérica.

“Ha sido muy interesante y ha sido diferente en cada festival”, dice sobre viajar con una historia sobre su país. “Esta parte de la presentación de nuestro trabajo, es una parte fundamental de lo que hacemos y ha complementado mucho mi propia experiencia y mi propio, entre comillas, discurso respecto a la película. Así que me nutro de cada conversación, como esta que estamos teniendo ahora. De repente hay gente que ve algo que tú no ves, o que tiene una teoría que tú no tenías. Ha sido súper interesante poder conversar de esto y también poner el foco en que, aunque es una ficción, el contexto político es Chile en el 73”.

En la serie Vencer o morir interpreta a la Comandante Tamara, basada en la historia de quienes persiguieron a Augusto Pinochet. “He pensado que puede ser la precuela de una futura Tamara, porque yo igual pienso en el futuro de Mónica, que seguramente le va a pasar lo que nosotros suponemos que le va a pasar a una estudiante de izquierda en aquella época. Creo que ese encuentro con Chris (Malkovich) le da a ella la fortaleza que necesita para enfrentar el futuro, que puede ser tomar las armas y hacer la revolución”.

Aunque es habitual que estas entrevistas sean cronometradas, la actriz nos expresa su enorme preocupación por la actualidad. Por eso, cuando habla del contexto de esta película, sostiene: “Creo en las coincidencias significativas, en decretar”.

Tengo entendido que John Malkovich lee mucho sobre la historia de Latinoamérica.

Sí, uno de los autores favoritos de John Malkovich es Roberto Bolaño; de hecho, está presentando una obra basada en un libro de Bolaño. Trabajó con (el cineasta) Raúl Ruiz, en más de una ocasión. Yo nunca había visto una persona que trabajara tanto como él. Ahora me lo encontré en el desfile de Chanel (en París) y venía de México, iba a ir, seguramente, a otro lado. A veces uno dice como: “Ya, descansa”, pero creo que él no conoce otra manera. Disfruté mucho de compartir con él en el set y también ensayando y de conversar de estas cosas y de otras, absorbiendo todo, ¡imagínate!, es un maestro del cine y de la vida.

Esta película nos lleva a repasar la historia. El 11 de septiembre se cumplían ya 53 años de la muerte de Allende. ¿En qué situación están? En tu país se levantó para pedir homenajes.

A pedir un homenaje que no llegó. La única manera de mantener viva la memoria es seguir hablando de esto, darle el valor, la importancia que tiene mientras todavía haya madres buscando a sus hijos, mientras todavía haya gente en el exilio. Tenemos que mantener viva la memoria. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Así que nadie nos va a quitar eso. Creo mucho en el poder del colectivo. Hay espacio para el optimismo en mi corazón, aún en estos tiempos. Creo en el poder de la gente, eso es movilizador y creo que los cambios se pueden hacer.

He leído que por más que esta película llegue a los Óscar o que logres una nominación, vas a seguir haciendo cine latinoamericano. Es definitivo, ¿no?

Porque amo Latinoamérica, amo mi país y amo trabajar allá. Y creo que lo he podido ver cada vez que he ido a un festival de cine, que he tenido la fortuna de ir, es que la delegación latinoamericana siempre es muy potente. Tenemos grandes actores, actrices, técnicos, directores, directoras, historias que contar, paisajes hermosos que retratar. Muchas veces lo que se necesita es el apoyo y que no sigan recortando los fondos para que podamos seguir contando esas historias. Pero sí, quiero trabajar en Europa, diversificar mi carrera y eso, pero nunca voy a dejar de trabajar ni en mi país ni en Latinoamérica.

Hay un fenómeno mundial: los recortes de presupuestos para, por ejemplo, hacer cine y arte, en general. ¿Por qué sería importante defender ello?

La invitación es a que nuestras autoridades reflexionen y le demos importancia a la cultura para el desarrollo de un país, de una sociedad, de nosotros como individuos. Y estoy hablando del arte en sí, del cine, de la lectura y también del deporte, incluso para el desarrollo económico de un país. Así que esa es la invitación: a darle el cuidado, el respeto y la importancia que merece. Sin censuras para que podamos vivir en libertad, para que podamos ser quienes somos y tengamos espacio.❖

  • Caballo salvaje nueve (Wild Horse Nine): Se estrena en Perú este 5 de noviembre.
  • Carrera. La actriz destaca tanto en cine como en televisión. Fue dirigida por Pablo Larraín en la película Ema (2019) y por Luis Ortega en El jockey (2024).

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