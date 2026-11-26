EsSalud realiza compleja reconstrucción mamaria con tejido propio a docente que superó el cáncer Especialistas del Hospital Sabogal utilizaron tejido del abdomen de la paciente para reconstruir la mama afectada, tras una mastectomía y tratamientos contra el cáncer

Después de enfrentar el cáncer de mama y someterse a diversos tratamientos, María Panta Álvarez, de 51 años, encontró una nueva alternativa para recuperar la anatomía de su mama. Especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud realizaron una compleja intervención mediante microcirugía vascular, utilizando tejido de su propio abdomen.

La técnica consiste en trasladar tejido abdominal hacia el tórax y conectar sus pequeños vasos sanguíneos a los de la zona mamaria, mediante microscopía quirúrgica, para mantener la circulación y permitir que el tejido implantado se conserve. Esta alternativa está indicada en determinadas pacientes que han sido sometidas a una mastectomía y requieren una reconstrucción, especialmente cuando sus antecedentes de tratamiento o cirugías condicionan las opciones disponibles.

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El doctor Luis Castañeda, jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Sabogal, explicó que María fue derivada por Mastología luego de recibir una mastectomía, quimioterapia y radioterapia. Tras evaluar su caso, el equipo optó por utilizar tejido abdominal, en lugar de recurrir exclusivamente a implantes artificiales.

“Trasladamos tejido del abdomen hacia el tórax y conectamos sus arterias y venas a los vasos sanguíneos de la zona mamaria mediante microcirugía. Es una intervención de alta complejidad que demanda entre cinco y seis horas de trabajo quirúrgico”, detalló el especialista.

El Hospital Sabogal cuenta con una Unidad de Microcirugía especializada para realizar este tipo de intervenciones. Según informó el doctor Castañeda, es el único servicio de Cirugía Plástica de EsSalud a nivel nacional que desarrolla esta técnica y, en los últimos dos años, ha realizado más de 35 operaciones de esta complejidad.

Una nueva etapa después del cáncer

María ha dedicado más de 25 años a la enseñanza de niños de educación primaria en el colegio Santísimo Sacramento, ubicado en San Martín de Porres. Su historia con el cáncer de mama comenzó a los 45 años, cuando afrontó el diagnóstico y los tratamientos con el respaldo de sus padres y sus seis hermanos.

Luego de la mastectomía, pasó por procedimientos reconstructivos con tejido del músculo dorsal ancho e implantes mamarios, pero no consiguió los resultados que esperaba. Tras conversar con sus médicos, optó por una nueva alternativa que empleaba tejido de su propio abdomen.

“Le puse la mejor actitud a la enfermedad desde el primer día. Tras cirugías previas con las que no quedé satisfecha, conversé con los doctores y me ofrecieron la reconstrucción autóloga. Aunque fue un proceso largo, el resultado ha sido completamente satisfactorio”, relató María, quien disfruta de la natación y los bailes aeróbicos.

En su etapa de alta y recuperación, la docente agradeció el acompañamiento del equipo asistencial. “Agradezco de corazón al Dr. Ayala, a la Dra. López y al Dr. Alexander por la calidez y confianza que me transmitieron desde que entré al quirófano. Hoy me siento renovada y con mucha fe en el futuro”, expresó.

A través de procedimientos especializados como este, EsSalud amplía las opciones de atención para sus aseguradas, considerando no solo el tratamiento de la enfermedad, sino también aspectos relacionados con su recuperación y calidad de vida.