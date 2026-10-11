África quiere crear su propio Amazonas con una inversión de US$33.000 millones: se usará 100 millones de hectáreas para detener la desertificación
La iniciativa no solo trata de recuperar ecosistemas, sino también de crear empleos y promover energías renovables para mejorar la vida de millones de personas en la región.
La Gran Muralla Verde de África es uno de los proyectos ambientales más ambiciosos del mundo. Impulsada por la Unión Africana en 2007, busca restaurar 100 millones de hectáreas de tierras degradadas mediante un cinturón vegetal de unos 8.000 kilómetros a lo largo del Sahel, una región amenazada por el avance del desierto del Sáhara.
La iniciativa pretende frenar la desertificación, recuperar ecosistemas y mejorar las condiciones de vida de millones de personas. Según las estimaciones de la ONU, ya se han restaurado 18 millones de hectáreas, mientras que la Unión Africana calcula que se necesitan US$33.000 millones para cumplir los objetivos del proyecto antes de 2030.
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La Gran Muralla Verde busca frenar el avance del desierto del Sáhara
El proyecto nació con la idea de crear una barrera vegetal que ayudara a combatir la degradación de los suelos en el Sahel. Sin embargo, sus objetivos se han ampliado para incluir la recuperación de tierras, la protección de la biodiversidad y el impulso de actividades agrícolas y ganaderas.
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La Gran Muralla Verde se extiende por 22 países africanos y busca transformar zonas especialmente vulnerables al cambio climático. Además de recuperar la vegetación, la iniciativa promueve las energías renovables y pretende generar hasta 10 millones de empleos mediante nuevas oportunidades económicas en las comunidades rurales.
Una inversión millonaria para proteger la economía del Sahel
La necesidad de restaurar estas tierras también responde a los riesgos económicos del cambio climático. El Banco Mundial advierte que, sin suficientes medidas de adaptación, el PIB anual de los países del Sahel podría reducirse entre un 7% y un 12% para 2050, mientras que millones de personas adicionales podrían caer en la pobreza.
Para financiar la transformación, la Unión Africana estima que se necesitan US$33.000 millones, de los cuales más de US$19.000 millones ya se han movilizado. Parte de los recursos se destina a pequeñas explotaciones agrícolas, mercados locales, infraestructura y energía solar, con el objetivo de mejorar la productividad y fortalecer la resiliencia de las comunidades.