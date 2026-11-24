"Vi sus ojos amenazantes": lo que escribió el papa Francisco en su diario personal sobre sus tres encuentros con el diablo El diario muestra el lado más personal de Bergoglio, quien reconoció sentimientos de envidia, orgullo y desdén, además de expresar temor a la muerte y al envejecimiento. En sus reflexiones también describió al entonces cardenal Robert Prevost, hoy León XIV, como "un gran pastor" y un hombre irreprochable.

El papa Francisco aseguró haber visto al diablo en tres ocasiones y haber divisado las "puertas del infierno", según extractos de su libreta personal difundidos en el libro 'El diario espiritual del papa Francisco'. El volumen, presentado por el cardenal Víctor Manuel "Tucho" Fernández, reúne apuntes que Jorge Bergoglio escribió entre 1992 y 2024 en una agenda que comenzó a usar el 20 de diciembre de 1992.

Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y cercano colaborador del pontífice fallecido el 21 de abril de 2025, explicó que Francisco le pidió dar a conocer esas reflexiones. Tras la muerte del papa, el cardenal manifestó a su sucesor, León XIV, su preocupación de que el material quedara "olvidado en algún depósito", y obtuvo autorización para difundir extractos. El libro sale este martes en casi todo el mundo, publicado en italiano por LEV, la editorial del Vaticano, y en español, inglés y portugués por Penguin Random House.

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El diario contiene 86 páginas redactadas antes de su elección papal en 2013 y otras 55 posteriores, con anotaciones que van del 21 de julio de 2013 al 18 de agosto de 2024. Fernández advirtió que las cuestiones más reservadas están escritas en clave, con signos que "no podemos ni debemos descifrar", mientras que las preocupaciones espirituales aparecen con claridad.

Las tres veces que Francisco aseguró haber visto al diablo

El pontífice relató tres episodios en los que estuvo seguro de que el demonio estaba "presente físicamente". El primero ocurrió cuando era arzobispo de Buenos Aires y lo vio por la ventanilla de un auto. "No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores", escribió. El segundo sucedió en una capilla carmelita, donde el diablo lo contempló con ojos ardientes. "No olvidaré aquella mirada, más intensa que la anterior. Eran como destellos de fuego", detalló. El tercero tuvo lugar durante una reunión en Roma, tras un viaje a Chile, cuando escuchó su voz triunfante.

Francisco también afirmó que el 7 de junio de 2018, mientras se preparaba para dormir, vio "las puertas del infierno" y se defendió tomando el rosario como arma. "Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterró", escribió. En su última anotación, el 18 de agosto de 2024, recordó esos encuentros y pidió a la Virgen que lo cuidara.

La crisis de abusos en Chile y su visión de León XIV

Los apuntes abordan la crisis por abusos sexuales del clero en Chile, estallada en 2018. "Devastado por la situación de Chile y el diálogo con los periodistas en el avión. Ahí me caí del catre", escribió Francisco. "Me costó admitir lo que pasó en Chile; no creía que fuera tan grave", añadió. Luego pidió perdón por su manejo del caso y convocó a Roma a todos los obispos del país, quienes presentaron su renuncia en bloque.

El diario también revela su opinión sobre el cardenal Robert Prevost, hoy León XIV, a quien llevó al Vaticano para dirigir el dicasterio encargado de nombrar obispos. Según Fernández, Francisco lo describió como "un gran pastor, un misionero generoso y un hombre irreprochable". Fue generoso incluso con sus críticos: dijo que Robert Sarah tenía "una refinada sensibilidad espiritual" y que Gerhard Müller "parece agresivo, pero es un buen hombre".

Miedo y autocríticas: las confesiones de Bergoglio

En varias páginas, el jesuita se reconoce como pecador y se critica por sentimientos de "desdén, envidia y orgullo", o por haber ignorado a un hombre ebrio que le habló en la calle "porque quería caminar tranquilo". El 25 de diciembre de 2001 escribió: "Tengo miedo. Me siento demasiado seguro. Por momentos temo haber perdido la capacidad de asombro... Sin embargo, siento que el Señor está al lado mío".

Fernández define esas páginas como una "sincera y dolorosa acusación de sí mismo". El material también refleja su temor a la muerte y su preocupación por el envejecimiento. Uno de los pasajes más breves está fechado el 21 de julio de 2013: "El 13 de marzo me eligieron papa".