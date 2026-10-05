El Ministerio de Transporte de China anunció que el puente Zhangjinggao, sobre el río Yangtsé, ha superado la mitad de su construcción y se prevé su finalización en 2028.

El Ministerio de Transporte de China anunció que el puente Zhangjinggao, sobre el río Yangtsé, ha superado la mitad de su construcción y se prevé su finalización en 2028. Foto: Noticias Ziniu

El Ministerio de Transporte chino confirmó que la construcción del puente Zhangjinggao superó la mitad de su ejecución en agosto de 2026. Este megaproyecto de la provincia de Jiangsu sobre el río Yangtsé contará con un tramo principal de 2.300 metros entre torres, dimensión con la cual ostentará el récord mundial de los puentes colgantes tras su inauguración.

La infraestructura conectará las localidades de Zhangjiagang, Jingjiang y Rugao con una apertura al tránsito programada para 2028, según la agencia China News Service. Si bien trascienden publicaciones que catalogan la obra como una novedad reciente, los trabajos principales iniciaron oficialmente el 28 de junio de 2022, de acuerdo con un reporte difundido por China Transportation News a partir de datos brindados por la empresa responsable del diseño.

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¿Cómo el puente Zhangjinggao de China logrará romper el récord mundial de ingeniería?

La megaestructura vial china abarca dos pasos sobre vías navegables con sus respectivos accesos dentro de un corredor integral de 29,8 kilómetros. El cruce acuático suma 7.859 metros de extensión total. En este tramo destaca la sección suspendida del sur con un vano principal de 2.300 metros de vigas cajón de acero, mientras la zona norte registra 1.208 metros de apertura entre pilares. Esas métricas diferencian la longitud global del trayecto de la distancia específica de suspensión.

Actualmente, el título internacional pertenece al paso Çanakkale 1915 en Turquía, el cual cruza el estrecho de los Dardanelos con un espacio central de 2.023 metros según la Dirección General de Carreteras turca y Guinness World Records. Por ende, el megaproyecto asiático superará dicha marca por 277 metros. Dicha medición toma como referencia la separación exacta entre los soportes base y omite la ruta completa del camino.

Para sostener el viaducto elevado, el diseño integra pilonas de 350 metros e inmensos bloques de retención para los tensores. La agencia Xinhua informó que el 25 de agosto de 2026 concluyó la estructura principal del anclaje sur del puente del canal sur, un elemento clave ideado para equilibrar la tracción masiva del cableado. Este hito facilita el avance hacia la fase superior de montaje.

¿Cómo unirá el nuevo puente sobre el río Yangtsé a tres importantes ciudades de China para 2028?

El megaproyecto vial en la provincia de Jiangsu enlazará las localidades de Zhangjiagang (Suzhou), Jingjiang (Taizhou) y Rugao (Nantong). Esa infraestructura integrará de forma estratégica las autopistas nacionales G40 y G4221 para optimizar el tránsito comercial y particular en el delta del río Yangtsé.

La megaobra dispondrá de ocho carriles totales, cuatro por cada dirección, con un límite de velocidad proyectado de 100 km/h. Con la entrada en servicio de la calzada, el tiempo de cruce directo entre los municipios favorecidos caerá drásticamente de 40 minutos en ferry a tan solo 10 minutos en vehículo particular.

La fecha prevista para la inauguración oficial del viaducto sigue fijada para el año 2028. Respecto al avance de la obra, el ingeniero jefe del proyecto, Ruan Jing, afirmó: "La construcción de las estructuras principales de las cuatro torres ya se ha completado".