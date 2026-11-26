Francia: Gérard Depardieu irá a juicio acusado de violación Tras aceptar una condena a 18 meses de prisión suspendida, la estrella del cine francés pierde otra batalla legal e irá a los tribunales por cargos de agresión sexual.

La justicia francesa confirmó este jueves la celebración de un juicio contra la leyenda del cine Gérard Depardieu por violar presuntamente a la actriz Charlotte Arnould, indicó una fuente judicial a AFP.

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Arnould acusa al intérprete de 77 años de haberla violado en dos ocasiones en 2018, cuando ella tenía 22 años y sufría anorexia. Depardieu fue imputado por violación en 2020 y se ordenó que fuera juzgado en 2025, pero rechazó las acusaciones y recurrió.

El tribunal de apelación de París decidió mantener la orden de celebrar un juicio por cargos de violación y agresión sexual, pero solo por una parte de las denuncias. El actor deberá responder “únicamente de los hechos del primer día, el 7 de agosto de 2018”, indicó la fuente judicial. El acusado puede recurrir aún ante la Corte de Casación, el alto tribunal.

Depardieu, con más de 200 películas y series en su haber, es la figura de más alto perfil del mundo del cine que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual como parte de la reacción de la industria audiovisual francesa al movimiento #MeToo.

Arnould sostiene que abusó de ella mientras ensayaban para una obra teatral en 2018. Las agresiones sexuales fueron en el domicilio parisino del actor, a quien conocía desde su infancia. El actor niega los cargos y sostiene que las relaciones fueron consentidas.

A mediados de noviembre, renunció a recurrir una condena a 18 meses de prisión con suspensión de pena por dos agresiones sexuales durante el rodaje de una película en 2021 y pidió perdón. “Presento mis disculpas, profundas y sinceras, a quienes hayan podido sufrir por ello”, escribió en un comunicado.

Días después, se conoció que la justicia lo investigaba, junto al escritor Michel Houellebecq, por una presunta violación grupal y agresiones sexuales a una actriz durante un rodaje en 2018. Por ahora se realizan esas investigaciones sobre las acusaciones de violación en grupo en París, luego de una denuncia presentada en mayo de 2025 por una actriz que busca iniciar una acción civil, dijo una fuente cercana al caso el 20 de noviembre de 2026.

Nuevo caso implica a Guillaume Nicloux y Michel Houellebecq

El nuevo caso concierne a una denuncia contra Depardieu y Michel Houellebecq, de 70 años, y el director de la película Thalasso, Guillaume Nicloux, de 60 años, durante el rodaje de la cual presuntamente tuvieron lugar los hechos, según una fuente cercana.

Las pesquisas están en manos de la policía judicial de París. Los hechos denunciados se remontan al 11 de diciembre de 2018, durante el rodaje de la película donde Depardieu y Houellebecq se interpretan a ellos mismos en un centro de talasoterapia.

Mediapart publicó elementos de la denuncia. Según este medio, una actriz y bailarina denuncia una violación grupal y agresiones sexuales que tuvieron lugar en Cabourg, en Normandía, en el norte de Francia. Concretamente, Depardieu está acusado de violación y agresiones sexuales en grupo, y Houellebecq de agresiones sexuales y de complicidad en violación grupal. Nicloux, por su parte, está acusado de complicidad en violación y agresiones sexuales en grupo y por la grabación de imágenes de carácter sexual que atentan contra la intimidad.

Alexandra (nombre modificado) asegura que Depardieu la agredió “por sorpresa”, mientras Houellebecq le “bloqueaba el cuerpo”. La actriz, que entonces tenía 32 años, afirma haber “rechazado violentamente” a Depardieu con su pierna en dos ocasiones, pero que él habría insistido.

Una de las abogadas de la actriz, Carine Durrieu Diebolt, contactada por la AFP, no quiso pronunciarse. Los abogados de Depardieu, Delphine Meillet y David-Olivier Kaminski, no respondieron. Y Houellebecq, contactado a través de su editorial, tampoco quiso responder.

Houellebecq, que saltó a la fama por Las partículas elementales a finales de los años 1990 y ganó el prestigioso premio Goncourt en 2010 por El mapa y el territorio, es uno de los escritores franceses más conocidos a nivel internacional, y también uno de los más polémicos.