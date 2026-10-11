Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

China quiere prohibir las manijas ocultas de los coches y las pantallas plegables: las nuevas normas que buscan evitar riesgos de seguridad

Desde 2027, fabricantes deberán presentar documentación técnica detallada para nuevos modelos y cumplir con pruebas de confianza de hasta 30.000 kilómetros.

China propone nuevas normas de seguridad para automóviles que incluirán restricciones a manijas ocultas y pantallas plegables.
China propone nuevas normas de seguridad para automóviles que incluirán restricciones a manijas ocultas y pantallas plegables. | Foto: Magnific
Por
google iconLa República en Google

China propone endurecer las normas de seguridad de los automóviles con nuevas restricciones para los fabricantes. Entre las medidas planteadas figura la prohibición de las manijas ocultas de las puertas y las pantallas plegables y flexibles, dos elementos presentes en algunos modelos modernos.

La iniciativa busca evitar que los vehículos lleguen al mercado con diseños innovadores que no hayan superado suficientes pruebas de seguridad. El borrador, elaborado por varios organismos del Gobierno chino, también contempla controles técnicos más estrictos y nuevas obligaciones para los fabricantes a partir de 2027.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Una pareja de Nueva Jersey protegió su finca de 90 acres durante más de 40 años: ahora es una reserva pública gratuita con un árbol de 201 años

lr.pe

China busca cambiar el diseño de los coches con nuevas normas de seguridad

El proyecto de regulación surge ante la preocupación de las autoridades por los fabricantes que incorporan novedades tecnológicas sin realizar suficientes pruebas de fiabilidad. Según el documento, esta práctica puede aumentar los riesgos para los conductores, los pasajeros y el medioambiente.

Además de proponer restricciones para las manijas ocultas y las pantallas plegables, las autoridades quieren que las funciones críticas para la conducción y las situaciones de emergencia cuenten con mandos físicos. La propuesta también establece pruebas de fiabilidad de al menos 30.000 kilómetros y ensayos de adaptación ambiental de un mínimo de un año.

Puedes ver

Compra una parcela de más de 3.000 metros cuadrados en España e instala una casa móvil con ruedas, pero la Fiscalía pide 15 meses de prisión

lr.pe

Las nuevas exigencias llegarían en 2027 tras la revisión de millones de vehículos

El borrador establece que, desde el 1 de enero de 2027, los fabricantes que soliciten la aprobación de nuevos modelos deberán presentar información técnica más detallada sobre sus diseños innovadores. Para los vehículos de este tipo que ya hayan sido aprobados, deberán entregar documentación complementaria antes del 1 de julio de ese año.

La propuesta llega después de que las autoridades chinas anunciaran una campaña para mejorar la calidad y la seguridad de los automóviles nacionales. La medida también coincide con una llamada a revisión de más de siete millones de vehículos, de los cuales más de 5,7 millones correspondían a Tesla, por problemas relacionados con la identificación de los mecanismos de apertura de emergencia y los sistemas de asistencia a la conducción.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deysi Araujo llora tras ser archivada investigación en su contra por presunto lavado de activos luego de 12 años

Videos muestran cómo se inició discusión en el Senado entre César Astudillo e Iber Maraví: "Cállese la boca"

Ruth Luque a Fujimori tras incidente en el Senado: "Corresponde exigirle algo más que respaldos incondicionales a sus ministros"

Mundo

Segunda vuelta en Brasil 2026: qué día se votará y qué condiciones deben cumplirse para llegar al balotaje

Terremoto en Panamá: reportes de heridos, daños en varias provincias y avances de la ayuda humanitaria

Donald Trump pide un nuevo presidente para Ucrania y culpa a Zelenski por el precio del diésel en EE. UU.

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Colegio de Abogados de Lima exige al JNE pronunciarse sobre 130 casos de reelección encubierta

Videos muestran cómo se inició discusión en el Senado entre César Astudillo e Iber Maraví: "Cállese la boca"

Ruth Luque a Fujimori tras incidente en el Senado: "Corresponde exigirle algo más que respaldos incondicionales a sus ministros"