Senadores de Obras cambian su reglamento para elegir por mayoría a sus voceros y candidatos a la Mesa Directiva | Composición/LR

Senadores de Obras cambian su reglamento para elegir por mayoría a sus voceros y candidatos a la Mesa Directiva | Composición/LR

Los senadores del Partido Cívico Obras cambiaron sus reglas internas para que su asamblea elija por mayoría a sus voceros y a sus candidatos a la Mesa Directiva del Senado y a las comisiones.

El vocero Daniel Barragán Coloma envió el acuerdo a la Oficialía Mayor del Congreso el pasado miércoles 25 de noviembre. El cambio aparece en el acta del grupo y modifica los artículos 9, 10 y 11 de su reglamento interno. Con la nueva regla, el artículo 10 fija el procedimiento para las postulaciones.

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"Los Candidatos a la Mesa Directiva del Senado y de las Comisiones son elegidos por la Asamblea del Grupo Parlamentario del Partido Cívico Obras con el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros".

El artículo 11 sigue la misma línea para los cargos de vocería: "Los Voceros Titular y Alterno son elegidos por la Asamblea del Grupo Parlamentario de Senadores del Partido Cívico Obras con el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros".

Según el documento, los senadores aprobaron la reforma por mayoría tras la votación en la sesión. El acta recoge la postura de los presentes sobre el cambio. "Los asistentes manifestaron su conformidad con los artículos modificados considerando que garantizan la participación y elección de sus miembros de manera democrática".

La reunión terminó a las 10.10 a. m. del 25 de noviembre de 2026. cinco senadores firmaron el acta: Daniel Hugo Barragán Coloma, Walter Francisco Gago Rodríguez, Roger Miguel Astucuri Laura, Juana Guissella Ticona Cohaila y Agripina María Del Pilar Flores Córdova.

Crisis interna en el partido Obras

El partido Cívico Obras enfrenta una disputa interna entre su líder Ricardo Belmont y los diputados Víctor Piñán y Hebert López. Todo empezó cuando Belmont publicó un video en redes sociales para acusar a Piñán de traición por intentar cambiar el reglamento interno, elegir al vocero y a la Mesa Directiva, además de señalar a López como quien impulsaba las firmas para ese cambio.

Belmont también anunció la salida de López tras acusarlo de promover cambios sin su consentimiento y de circular una carta falsa sobre despidos en el Congreso. "Tenemos la potestad de expulsarlo. No lo quiero expulsar, quiero que se vaya si tiene un poco de dignidad. Esto realmente, señores y señoras, hubiera querido que nunca salga a la luz".

En paralelo, Piñán dejó la vocería titular de la bancada ante la Junta de Portavoces y entró en su lugar el vocero alterno Raúl Camargo. Además, negó haber traicionado al partido, defendió que buscaron democratizar la elección de representantes y rechazó el pedido de Belmont de entregar el 10% del sueldo mensual al partido.