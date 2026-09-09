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China construyó una nueva ciudad en América Latina para reemplazar a otra: tardó menos de 26 meses y más de 1.000 familias fueron trasladadas

Chinalco, la empresa encargada, edificó más de 1.000 viviendas y 30 instalaciones públicas, como escuelas y centros de salud, para ofrecer servicios a las familias trasladadas.

En Perú, se construyó Nueva Morococha para reubicar a familias de la antigua localidad afectada por el proyecto minero Toromocho.
En Perú, se construyó Nueva Morococha para reubicar a familias de la antigua localidad afectada por el proyecto minero Toromocho. | Foto: Unicon
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En América Latina existe una ciudad que nació de una situación poco común: fue construida desde cero para reemplazar a otra localidad que debía dejar espacio a un enorme proyecto minero.

En menos de 26 meses, se construyeron viviendas y decenas de instalaciones públicas para convertir el nuevo asentamiento en el hogar de los antiguos habitantes de un pueblo minero.

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¿En qué país de América Latina China construyó una ciudad?

En el centro del Perú, a unos 4.700 metros sobre el nivel del mar, se encontraba la antigua Morococha y albergaba alrededor de 5.000 personas. El avance de la mina a cielo abierto Toromocho hizo necesario ocupar parte del terreno donde se encontraba la localidad.

Como solución, Chinalco de capitales chinos, impulsó la construcción de Nueva Morococha en Carhuacoto, a pocos kilómetros de la ciudad original. El nuevo asentamiento comenzó a tomar forma para ofrecer viviendas y servicios a las familias que debían abandonar el área destinada al proyecto minero.

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Más de 1.000 familias fueron trasladadas a la nueva ciudad

La construcción de Nueva Morococha terminó en 2012 e incluyó 1.050 viviendas y más de 30 instalaciones públicas. Entre ellas había escuelas, centros de salud, iglesias, un edificio municipal, un estadio y otras infraestructuras destinadas a cubrir las necesidades de los habitantes.

Sin embargo, el traslado no estuvo libre de controversias. Aunque la empresa presentó la nueva ciudad como una alternativa planificada, algunos pobladores cuestionaron las condiciones del reasentamiento, el acceso al empleo y la adaptación al nuevo entorno, mientras un grupo decidió permanecer en la antigua Morococha.

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