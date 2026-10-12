La aprobación de Kast cae en Chile y el 82% afirma que su Gobierno está por debajo de las expectativas

La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó al 27% en Chile, tres puntos porcentuales menos que la semana anterior, mientras que su desaprobación subió cuatro puntos y alcanzó el 64%. Además, el 82% de los encuestados considera que la gestión del Gobierno chileno ha estado por debajo de sus expectativas, frente a un 18% que cree que las ha superado, según la encuesta Agenda Criteria publicada el 11 de octubre de 2026.

Los resultados reflejan una pérdida de respaldo durante los primeros siete meses de administración, en un contexto marcado por las dificultades económicas, el desempleo y las emergencias climáticas. La medición también muestra que el apoyo al mandatario disminuyó incluso entre quienes votaron por él en la primera vuelta presidencial.

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Votantes de Kaiser y Matthei reducen su respaldo a Kast

La caída en la aprobación de Kast también se observa entre los electores que respaldaron a otros candidatos de derecha en la primera vuelta. Según Criteria, el apoyo al presidente entre quienes votaron por Johannes Kaiser pasó del 86% al 61%. Entre los electores de Evelyn Matthei, bajó del 53% al 30%, mientras que entre los seguidores de Franco Parisi descendió del 33% al 19%.

El respaldo tampoco se mantuvo intacto entre sus propios votantes. En ese grupo, la aprobación del mandatario pasó del 86% al 73%. Además, el 57% de quienes eligieron a Kast en la primera vuelta considera que su administración ha estado por debajo de lo esperado, mientras que el 43% afirma que ha cumplido o superado sus expectativas.

La evaluación general coincide con la evolución de las cifras durante los primeros meses de gestión. La aprobación promedio de las primeras cuatro semanas fue del 44%, frente al 29% registrado en las últimas cuatro semanas, de acuerdo con las series comparadas por la encuestadora.

El escenario económico también forma parte del contexto de la gestión. Las proyecciones del Banco Central sitúan el crecimiento de Chile para 2026 entre el 0,25% y el 0,75%. A su vez, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el desempleo alcanzó el 9,6% en el trimestre de junio a agosto, su nivel más alto en cinco años. Los temporales asociados al fenómeno de El Niño provocaron desastres naturales en 10 de las 16 regiones del país.

Mayoría apoya reducir funcionarios, pero rechaza recortes sociales

La encuesta Agenda Criteria muestra que el 58% de los participantes considera que el Estado utiliza sus recursos de manera"más bien ineficiente". Aunque esta percepción disminuyó ocho puntos respecto de febrero, cuando llegó al 66%, sigue siendo mayoritaria. Un 18% cree que el gasto estatal es eficiente y el 24% no tiene una opinión clara.

En ese contexto, el 52% está de acuerdo con reducir el número de funcionarios públicos para disminuir el gasto, mientras que el 28% rechaza esa posibilidad y el 20% mantiene una posición neutral.

La disposición a recortar recursos cambia cuando las medidas afectan directamente a la población. El 66% se opone a reducir el presupuesto de determinados programas sociales y solo el 19% apoya esa alternativa. El rechazo es mayor ante una posible disminución de bonos y subsidios, medida que el 76% desaprueba y apenas el 8% respalda.

Estos resultados se conocen mientras el proyecto de Presupuesto para 2027, presentado por el Gobierno, se prepara a ser discutido en el Congreso. Las propuestas de reducción del gasto público han generado rechazo y algunas manifestaciones.

Bachelet: 43% rechaza una tercera candidatura presidencial

La posibilidad de que Michelle Bachelet vuelva a competir por la Presidencia también fue incluida en el sondeo. Un 43% está en desacuerdo con una tercera candidatura de la expresidenta, frente al 38% que la apoya. El 19% restante mantiene una posición neutral.

Las diferencias aumentan según la identificación política. El respaldo a una nueva postulación alcanza el 82% entre quienes se identifican con la izquierda, cae al 40% en el centro y llega al 11% en la derecha. Entre quienes no manifiestan identificación política, el apoyo se sitúa en el 29%.

Sobre las consecuencias de un eventual tercer mandato, el 42% considera que sería malo o muy malo para Chile, mientras que el 39% cree que sería bueno o muy bueno. El 19% restante no lo evalúa ni positiva ni negativamente.

En cuanto a la intención de voto para 2029, el 51% considera poco o nada probable votar por Bachelet, mientras que el 44% afirma que sería bastante o muy probable. Un 5% todavía no tiene una posición definida.