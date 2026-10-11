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Una pareja de Nueva Jersey protegió su finca de 90 acres durante más de 40 años: ahora es una reserva pública gratuita con un árbol de 201 años

La Monmouth Conservation Foundation gestiona la reserva y organiza actividades gratuitas, como caminatas nocturnas y observación de aves, fomentando la conexión con la biodiversidad de la región.

Richard y Elizabeth Scudder dedicaron más de 40 años a proteger su propiedad de 90 acres en Nueva Jersey, convirtiéndola en Scudder Preserve, una reserva natural abierta al público.
Richard y Elizabeth Scudder dedicaron más de 40 años a proteger su propiedad de 90 acres en Nueva Jersey, convirtiéndola en Scudder Preserve, una reserva natural abierta al público. | Foto: Monmouth Conservation Foundation (MCF)
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Durante más de cuatro décadas, Richard y Elizabeth Scudder dedicaron sus esfuerzos a proteger su propiedad de 90 acres en Nueva Jersey, Estados Unidos, para evitar que la urbanización transformara su paisaje natural. Su compromiso permitió conservar bosques, humedales y una gran variedad de especies.

Tras donar el terreno a organizaciones dedicadas a la conservación, la antigua finca se convirtió en Scudder Preserve, una reserva natural abierta gratuitamente al público. Entre sus principales atractivos destaca un árbol de tulipán de 201 años, además de senderos, lagunas y espacios ideales para conocer la biodiversidad de la región.

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¿Cómo una pareja logró proteger su finca de 90 acres de la urbanización?

La historia de conservación comenzó hace más de 40 años, cuando los Scudder establecieron una colaboración con Monmouth Conservation Foundation para proteger su propiedad de la expansión urbana. Mediante la donación, consiguieron impedir que partes del terreno fueran destinadas a nuevas construcciones.

Después de la muerte de Richard Scudder en 2012, la familia completó la donación de las 90 acres a New Jersey Audubon. En 2024, la organización transfirió la propiedad a Monmouth Conservation Foundation, que actualmente administra la reserva y trabaja para garantizar la protección del ecosistema a largo plazo.

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Un árbol de 201 años y una reserva natural abierta al público

Uno de los elementos más destacados de Scudder Preserve es un árbol de tulipán de 201 años reconocido por el estado de Nueva Jersey. La reserva también alberga robles blancos de gran tamaño, ejemplares poco comunes de castaños americanos y una diversidad de plantas y animales que encuentran refugio entre sus bosques y humedales.

Además de conservar el paisaje, la fundación impulsa proyectos para restaurar la vegetación nativa, controlar especies invasoras y proteger la calidad del agua. Los visitantes pueden disfrutar de actividades gratuitas, como caminatas nocturnas, observación de aves y programas para identificar mariposas monarca, mientras algunos senderos se renuevan para conectar la reserva con el cercano Huber Woods.

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