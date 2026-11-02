La ciudad de Sudamérica donde una firma de bebidas apostaría por una nueva fábrica de US$199 millones: produciría 400 millones de litros al año La elección se debió a su conectividad y acceso a infraestructuras clave. La nueva planta utilizará IA y automatización para mejorar la eficiencia de las operaciones logísticas en Brasil.

Coca-Cola FEMSA invertiría US$199 millones en una nueva fábrica en Caçapava, Brasil, como parte de su expansión en Sudamérica. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Coca-Cola FEMSA invertiría US$199 millones en una nueva fábrica en Caçapava, Brasil, como parte de su expansión en Sudamérica. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Una nueva fábrica de bebidas de US$199 millones pondría a Caçapava, una ciudad del sudeste de Brasil, en los planes de expansión de Coca-Cola FEMSA en Sudamérica. Según un reporte de Industrial Info Resources (IIR), publicado el 15 de octubre de 2026, la embotelladora eligió esta localidad del estado de São Paulo tras un proceso de selección de más de un año.

El proyecto contempla una capacidad de 400 millones de litros anuales e incorporaría automatización e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de sus operaciones. La consultora especializada señala que esta inversión forma parte de los esfuerzos de la compañía por modernizar su estructura productiva y logística en el mercado brasileño.

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¿Por qué Caçapava fue elegida para la nueva fábrica de Coca-Cola FEMSA en Brasil?

Industrial Info Resources (IIR) reveló que el proceso de selección tomó más de un año. Los analistas evaluaron la logística, la infraestructura local, el impacto ambiental y la viabilidad económica del proyecto. Esta futura instalación se integra en una estrategia global destinada a modernizar las operaciones productivas y la red de distribución de la embotelladora en territorio brasileño.

La ubicación destaca por su acceso a rutas estratégicas como las autopistas Presidente Dutra y Carvalho Pinto, sumadas al tendido ferroviario de MRS. Según la página institucional del municipio, esos accesos forman parte de la infraestructura disponible para las empresas. Dicha conectividad terrestre facilita el transporte eficiente de insumos hacia los grandes centros de consumo.

El ayuntamiento resalta además la concentración de industrias tecnológicas y la disponibilidad de mano de obra cualificada en el este paulista. Su cercanía con los principales mercados del sudeste refuerza el atractivo industrial de la zona. Si bien estos factores describen un entorno favorable, Coca-Cola FEMSA aún no emite un comunicado oficial que confirme los motivos finales de su inversión.

¿Cómo funcionará la nueva planta de US$199 millones de Coca-Cola?

La nueva infraestructura proyecta elaborar cerca de 400 millones de litros anuales de bebidas Coca-Cola tras su puesta en marcha, de acuerdo con estimaciones de Industrial Info Resources. El informe público omite el desglose exacto de dicho volumen entre las diferentes marcas del portafolio.

En el ámbito operativo, la consultora prevé la integración masiva de automatización e inteligencia artificial con el fin de optimizar el rendimiento industrial. Sin embargo, su análisis evita precisar proveedores, maquinarias o aplicaciones concretas que expliciten la dinámica de las futuras líneas de fabricación.

El diseño arquitectónico incorporará criterios de eficiencia energética, gestión hídrica y disminución en emisiones de carbono. Dichos pilares destacan dentro de las previsiones descritas por IIR, aunque el documento abierto carece de metas cuantitativas sobre ahorro o especificaciones técnicas de los sistemas ambientales.