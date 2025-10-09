América Latina se caracteriza por ser un verdadero tesoro, colmada de maravillas naturales y riquezas históricas que dejan a cualquiera asombrado. En ese sentido, Brasil se destaca como el más biodiverso del planeta. Su enorme extensión, que abarca casi la mitad de Sudamérica, junto con la extraordinaria variedad de ecosistemas que alberga, lo convierten en un auténtico paraíso de la naturaleza.

Este gigante sudamericano es hogar de una biodiversidad única, que va desde la majestuosa selva amazónica, la más grande del mundo, hasta los inmensos y misteriosos pantanales del interior. Tampoco podemos olvidar la famosa mata atlántica, una selva tropical de gran valor ecológico. Cada uno de estos ecosistemas alberga una flora y fauna tan diversa que es difícil imaginar algo comparable en otra parte del mundo.

Brasil es el país con más biodiversidad del mundo

Brasil es hogar de la vasta selva amazónica, conocida como el “pulmón del planeta”. Este ecosistema no solo es crucial para la producción de oxígeno, sino que también alberga una rica diversidad de flora y fauna. En ella, conviven especies como jaguares, perezosos, guacamayos de colores vibrantes y plantas que aún no han sido catalogadas por la ciencia.

Sin embargo, la biodiversidad de Brasil no se limita al Amazonas. El Cerrado, una extensa sabana que ocupa más del 20% del país, alberga especies únicas como el lobo-guará y plantas que solo crecen en su suelo ácido.

La Mata Atlántica, aunque fragmentada, sigue siendo un tesoro biológico con especies de aves, anfibios y árboles que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Además, los Pantanales, uno de los humedales más grandes del planeta, sirven de refugio para caimanes, capibaras y una gran cantidad de aves migratorias.

La diversidad genética y ecológica de Brasil

Brasil no solo se distingue por la gran cantidad de especies que alberga, sino también por su increíble diversidad genética y ecológica. Esta riqueza lo convierte en un actor esencial en la lucha contra el cambio climático, en la preservación de los recursos naturales y en la investigación científica global. Cada nueva especie descubierta y cada ecosistema protegido representan un tesoro invaluable para la humanidad.

Sin embargo, esta biodiversidad única también enfrenta amenazas. La deforestación, la expansión de la agricultura y la contaminación ponen en riesgo los hábitats y las especies que solo existen en Brasil. Por eso, la protección de estos territorios no es solo una responsabilidad local, sino un compromiso que debemos asumir globalmente. De hecho, 17 países en el mundo albergan el 70 % de toda la biodiversidad, y lo más sorprendente es que 5 de los 6 primeros se encuentran en América del Sur.

¿Qué otros aspectos caracterizan a Brasil?

La mayor parte de Brasil disfruta de un clima tropical, y esta diversidad de condiciones climáticas da lugar a una amplia variedad de paisajes. Desde los bosques tropicales en el norte hasta las zonas semiáridas del noreste, pasando por los bosques templados de coníferas en el sur y las sabanas tropicales del centro, cada región tiene su propio ecosistema.

Según el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), Brasil es hogar de al menos 103.000 especies animales y 43.000 especies vegetales. Entre ellas, se incluyen aproximadamente 80.000 insectos, 7.000 arácnidos, 4.000 algas y más de 700 reptiles.

Por otra parte, en el corazón de la selva amazónica, se encuentran las tierras de los indígenas Tembé, dentro de un área conocida como el Centro de Endemismo Belém. Esta es una de las zonas más biodiversas de la Amazonía, destacando no solo por su riqueza natural, sino también por la gran cantidad de especies endémicas que alberga.