Llevaron cabras salvajes a una isla de España para cazarlos y más de 50 años después se convirtieron en una amenaza para la flora del lugar

La introducción de 11 muflones en el Parque Nacional del Teide, Tenerife, en 1971, ha generado un problema ambiental por su impacto en la vegetación local. | Foto: Senda Viva

La introducción de 11 muflones en el Parque Nacional del Teide, Tenerife, en 1971, ha generado un problema ambiental por su impacto en la vegetación local. | Foto: Senda Viva

Lo que comenzó como un proyecto para introducir animales de caza terminó convirtiéndose en un problema ambiental en una isla de España. En 1971, 11 muflones fueron liberados en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife, donde encontraron condiciones favorables para reproducirse.

Más de cinco décadas después, la presencia de estos animales afecta a la vegetación de uno de los ecosistemas más particulares de Canarias. El muflón, considerado una especie exótica invasora, se alimenta de plantas y puede dificultar la regeneración de especies endémicas del Teide.

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Los 11 muflones que fueron llevados a Tenerife para ser cazados

La introducción del muflón en Tenerife ocurrió alrededor de 1970 con un objetivo concreto: incorporar una nueva especie para la actividad cinegética. En 1971 fueron liberados 11 ejemplares en las zonas del Parque Nacional del Teide, donde comenzaron a establecerse y reproducirse.

Con el paso de los años, la población se expandió sin la presencia de depredadores naturales capaces de controlar su crecimiento. Una decisión pensada para crear una especie de caza terminó modificando el equilibrio de un ecosistema insular especialmente vulnerable.

Una especie invasora que amenaza la flora del Teide

El Parque Nacional del Teide alberga numerosas especies de plantas endémicas, algunas de ellas exclusivas de Canarias o de Tenerife. El muflón se alimenta de diferentes especies vegetales y su presencia constante puede dificultar la regeneración de plantas amenazadas, como la violeta del Teide.

El impacto tampoco se limita a la alimentación: el desplazamiento de los animales provoca pisoteo de la vegetación y puede contribuir al deterioro del suelo y a procesos erosivos. Por este motivo, el muflón fue incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y se implementaron medidas para controlar su población.