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Michael Jordan donó US$10 millones a la UNC en honor a su madre y creó becas para estudiantes que quieren dedicarse al trabajo social

Este aporte es el más grande en historia de la institución y permitirá establecer el programa Jordan Family Scholarship, beneficiando a 10 estudiantes de la maestría en Trabajo Social con becas de US$12.500.

Michael Jordan realiza una donación histórica de 10 millones de dólares a la Universidad de Carolina del Norte, destinada a la Escuela de Trabajo Social.
Michael Jordan realiza una donación histórica de 10 millones de dólares a la Universidad de Carolina del Norte, destinada a la Escuela de Trabajo Social. | Foto: ESPN
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Michael Jordanvolvió a vincular su nombre con la Universidad de Carolina del Norte (UNC), pero esta vez lo hizo a través de una donación histórica. El exjugador de los Chicago Bulls entregó US$10 millones a la Escuela de Trabajo Social de la institución.

El aporte, considerado el mayor en la historia de esta escuela, tiene además un significado personal para la leyenda de la NBA. La donación busca honrar a su madre, Deloris Jordan, quien dedicó gran parte de su vida al trabajo social y a ayudar a infancia, familias y comunidades.

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Una donación récord para honrar a su madre

La UNC incorporará el nombre de Deloris Jordan a su Center for Global Social Development Innovation como parte del homenaje. Además, la universidad iniciará el programa Jordan Family Scholarship para apoyar a estudiantes de Trabajo Social.

Los primeros beneficiarios serán 10 estudiantes de la maestría en Trabajo Social, quienes recibirán una beca de US$12.500 cada uno. De esta manera, el aporte de Jordan no solo reconoce el legado de su madre, sino que también busca facilitar el acceso de nuevos profesionales a esta carrera.

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El vínculo de Michael Jordan con la Universidad de Carolina del Norte

La relación de Michael Jordan con la UNC comenzó mucho antes de convertirse en una de las mayores estrellas de la NBA. Allí jugó para los Tar Heels y en 1982 anotó la canasta decisiva que le dio a la universidad el título nacional.

Aunque dejó Carolina del Norte en 1984 para comenzar su carrera profesional, su vínculo con la institución se mantuvo durante las décadas siguientes. Jordan y su familia también fundaron en 1996 el Jordan Institute for Families, dedicado a apoyar iniciativas relacionadas con la salud materna, las familias y el trabajo social.

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