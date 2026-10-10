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El terremoto en Panamá deja 27 heridos y provoca el colapso de edificios y daños en carreteras de varias provincias

Más de 100 réplicas se han registrado, provocando preocupación continua. El gobierno recibe ayuda internacional, incluyendo donaciones significativas para la atención humanitaria inmediata.

Esta imagen muestra la catedral de Penonomé derrumbada tras el terremoto.
Esta imagen muestra la catedral de Penonomé derrumbada tras el terremoto. | Foto: AFP
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Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el centro-sur de Panamá el último viernes 9 de octubre y dejó 27 personas con heridas leves, según el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). El movimiento telúrico también ocasionó daños en viviendas, hospitales, escuelas y edificios gubernamentales.

Las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé registraron las mayores afectaciones, mientras las autoridades evaluaban las consecuencias del desastre. Hasta el primer balance oficial, no se habían reportado víctimas mortales, aunque varias carreteras quedaron intransitables y una localidad permanecía incomunicada por tierra.

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El sismo causó daños en edificios y dejó aislada una localidad

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro a unos 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera. El temblor ocurrió a las 12.56 p. m., hora local, y se sintió también en Ciudad de Panamá, donde miles de personas abandonaron edificios por temor a derrumbes.

Tonosí, en la provincia de Los Santos, fue una de las localidades más afectadas. El ministro de Salud, Fernando Boyd, informó que el lugar quedó incomunicado por vía terrestre. El presidente José Raúl Mulino, durante una visita a una de las zonas dañadas, advirtió que había carreteras "totalmente colapsadas".

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Los habitantes relatan momentos de miedo tras el terremoto

Los residents describieron escenas de angustia durante el movimiento telúrico y sus consecuencias. Juana Alveo, una cajera de 38 años residente en Penonomé, contó a la agencia AFP que su hija quedó atrapada en el colegio. “Fue horrible, algo que no habíamos vivido. Mi hija quedó atrapada en el colegio. Gracias a Dios estamos bien”, declaró.

En las inmediaciones de Tonosí, Benjamín González, de 52 años, relató a la AFP que encontró numerosas viviendas devastadas y vecinos aterrorizados. “Fue algo muy grande nunca visto, sentimos miedo”, afirmó. David Castillo, otro residente, explicó que los habitantes permanecían en vigilia y evitaban regresar a sus casas por temor a que se repitieran los temblores.

Panamá registra réplicas y recibe ofrecimientos de ayuda internacional

Las autoridades reportaron más de 100 réplicas, algunas de magnitud 6, que mantuvieron la preocupación entre los habitantes de las zonas afectadas. El aeropuerto internacional de Tocumen suspendió temporalmente sus operaciones y varios vuelos fueron desviados, mientras las autoridades del Canal de Panamá informaron que la vía continuaba funcionando con normalidad.

La respuesta también incluyó ofrecimientos de apoyo desde el exterior. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que su departamento movilizaba recursos y personal para asistir al país. Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) donó 250.000 dólares para atención humanitaria inmediata y puso a disposición otros 50 millones de dólares mediante una línea de financiamiento para emergencias.

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