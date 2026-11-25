Gino Assereto sufre severa lesión tras realizar deporte de contacto: “Fue quemada…” Gino Assereto sorprendió a sus seguidores al mostrar una extensa herida en su pierna derecha. El chico reality explicó que sufrió una quemadura por fricción durante un encuentro de fútbol.

Gino Assereto generó preocupación entre sus seguidores luego de publicar una fotografía en sus historias de Instagram, donde dejó ver una considerable lesión en su pierna derecha. El integrante de 'Esto es Guerra' mostró una profunda herida, con la piel lacerada en la zona de la pantorrilla, producto de un incidente que sufrió mientras practicaba deporte.

La imagen llamó la atención de los usuarios, por lo que el popular 'Tiburón' decidió interactuar con su comunidad de Instagram antes de revelar lo sucedido. A través de una encuesta, invitó a sus seguidores a descubrir el origen del accidente, donde reveló que la fuerte lesión fue provocada mientras jugaba fútbol.

Los detalles detrás de la lesión de Gino Assereto

La fotografía compartida por el cantante permitió observar las dimensiones del raspón que tenía en la pantorrilla derecha. En la publicación, el chico reality aparecía sentado en una banca frente a una piscina, mientras exhibía la zona afectada sin ocultar las marcas que quedaron sobre su piel.

Antes de contar cómo ocurrió el incidente, el modelo decidió poner a prueba a sus seguidores con una dinámica en Instagram. "¿Cómo creen que me la hice?", escribió junto a dos opciones de respuesta: "Jugando fútbol" y "Me caí de la bici". La pregunta despertó la curiosidad de su comunidad, que participó en la votación para intentar identificar el motivo de la herida.

Gino Assereto detalló acerca del accidente que sufrió. Composición LR. Instagram

Gino Assereto se pronuncia tras su accidente

Tras compartir los resultados de la encuesta, el cantante decidió terminar con las especulaciones y explicar qué había provocado la fuerte herida en su pierna. El exintegrante de 'Esto es Guerra' contó que el accidente ocurrió durante un encuentro de fútbol con amigos, cuando tuvo contacto con la superficie sintética de la cancha.

"Fue quemada con el césped artificial en la pichanga", precisó el modelo al revelar que la lesión se produjo por la fricción contra el terreno de juego. De esta manera, el reality confirmó que su accidente no pasó a mayores.