En 1970, un sacerdote vendió 12.000 pirañas en Europa para ayudar a una comunidad de la Amazonía y 55 años después su obra sigue en pie
Su proyecto abasteció recursos para construir puentes, un embarcadero y una pista de aterrizaje, además de dejar un importante legado cultural en el Museu do Marajó.
En 1970, un sacerdote italiano encontró una forma insólita de conseguir recursos para una comunidad aislada de la Amazonía en Brasil. Giovanni Gallo comenzó a trabajar con las pirañas que los pescadores descartaban por su escaso valor comercial.
El religioso enseñó a los habitantes de Vila de Jenipapo a embalsamar y secar estos peces para venderlos en Europa. La iniciativa permitió reunir dinero para financiar obras esenciales y dejó una huella que, 55 años después, todavía forma parte de la historia de la comunidad.
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El sacerdote que convirtió las pirañas descartadas en una fuente de ingresos
Gallo llegó a Santa Cruz do Arari, en la isla de Marajó, durante la década de 1970, cuando la localidad enfrentaba un importante aislamiento. Desde allí impulsó un proyecto que aprovechaba un recurso que hasta entonces era considerado prácticamente un desperdicio por los pescadores.
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En Jenipapo creó un laboratorio y enseñó a los habitantes a embalsamar y secar las pirañas. Los pescadores las obtenían al retirarlas de sus redes y las mujeres de la comunidad participaban en la preparación de los ejemplares que posteriormente serían comercializados.
12.000 pirañas llegaron a Europa y financiaron obras en la Amazonía
El proyecto consiguió comercializar alrededor de 12.000 pirañas disecadas en Europa. Los ingresos obtenidos permitieron financiar cerca de 350 metros de puentes de madera, un embarcadero, un cementerio y una pista de aterrizaje de aproximadamente 800 metros.
La iniciativa de Gallo fue más allá de la venta de los peces y planteó una forma de generar recursos a partir de elementos disponibles en la propia comunidad. Su legado también quedó ligado al Museu do Marajó, que reunió piezas arqueológicas, objetos culturales y materiales donados por los habitantes.