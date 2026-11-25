Luis Obispo Díaz identificó a Adrián Solís como la persona que le habría ofrecido S/15 mil para acabar con la vida de la periodista Susy Aponte "China Polo". Foto: composición LR

Luis Obispo Díaz identificó a Adrián Solís como la persona que le habría ofrecido S/15 mil para acabar con la vida de la periodista Susy Aponte "China Polo". Foto: composición LR

Una vez que el fiscal Raúl Godos Sedán terminó de informar sobre las abrumadoras evidencias acopiadas contra el venezolano Adrián Solís Ruíz, acusado de haber liderado al grupo de criminales que viajó hasta la localidad de Caraz para asesinar a la candidata y periodista Susy Aponte Polo, 'China Polo', el juez Jorge Salcedo Guerrero le preguntó si haría algún comentario. Adrián Solís, quien se encuentra preso en Venezuela, dijo durante la audiencia virtual:

"Desconozco todo lo que escuché".

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"¿Es lo único que tiene que decir?", le indicó el juez Salcedo de la corte de Huaylas, Áncash, jurisdicción a cargo del juicio a los autores del brutal homicidio.

"Sí, no tengo nada que ver con lo respectivo a lo que escuché", afirmó Adrián Solís, mintiendo.

Entre las evidencias que anotó el fiscal Raúl Godos para sustentar el pedido de prisión para Adrián Solís Ruíz, mencionó las numerosas imágenes captadas por las cámaras de los hoteles de Huaraz y Caraz, en las que el venezolano se hospedó junto con su pareja, Alexandra Toro Montezuma, el sicario y asesino confeso de 'China Polo', Luis Obispo Díaz, y un sujeto conocido como Ricardo Morocho.

Pese a rechazar su participación en el crimen de “China Polo”, la Fiscalía presentó imágenes, testimonios y otras pruebas que vinculan a Adrián Solís con el asesinato. Foto: La República

El fiscal incluyó las declaraciones de Luis Obispo, quien identificó plenamente a Adrián Solís como la persona que lo captó para consumar el asesinato a cambio de un pago de S/15.000. Sin embargo, el cabecilla de la banda criminal que siguió a 'China Polo' en Nuevo Chimbote y Huaraz para finalmente alcanzarla en Caraz y matarla el 19 de septiembre, persistió en la mentira de no haber tenido ninguna relación con el plan criminal.

Adrián Solís huyó del Perú debido a las confesiones del sicario Luis Obispo Díaz, quien dijo que este encabezaba a la organización que asesinó a 'China Polo', con la complicidad de su mujer, Alexandra Toro Montezuma, y su cuñado, Ronald Toro Ardila.

Sin embargo, el 28 de septiembre las autoridades venezolanas reportaron un accidente de tránsito en el estado de Portuguesa, en el que fallecieron Alexandra Toro y su menor hija, y resultó herido Adrián Solís. Este criminal fue internado en el hospital, pero huyó. Once días después, Adrián Solís fue atrapado en la localidad de Calabozo, en el estado de Guárico.

Las leyes venezolanas prohíben la extradición de sus ciudadanos, pero permiten que sean juzgados y condenados por los crímenes que han cometido en otros países. Este es el caso de Adrián Solís Ruíz.

Con esa finalidad, el fiscal penal corporativo de Huaylas, Raúl Godos Sedán, señaló 51 hechos de convicción que acreditan la responsabilidad de Adrián Solís por la ejecución de la periodista Susy Aponte Polo, 'China Polo'.

Adrián Solís recibicó 18 meses de prisión preventiva. Además se ordenó notificar a la INTERPOL la decisión judicial. Foto: La República

La audiencia también tuvo como finalidad definir el delito imputado contra el venezolano Adrián Solís Ruíz, en este caso sicariato agravado, para gestionar el inicio del proceso ante los tribunales de su país.

El jefe de la oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, Wilfredo Avellaneda Esaine, explicó el procedimiento que se debe seguir para el juzgamiento de Adrián Solís.

"En un caso anterior, un juez peruano emitió una resolución cediendo la competencia y la jurisdicción para que sea un magistrado venezolano el que, con los actuados en el proceso penal peruano, enjuicie y sentencie a esta persona (Adrián Solís)", señaló el fiscal Wilfredo Avellaneda (ver nota aparte).

Según las leyes venezolanas, por el delito atribuido a Adrián Solís podría recibir entre 25 y 30 años de prisión efectiva. Por las evidencias obtenidas, no tendrá escapatoria.

Adrián Ruíz puede ser interrogado en su país