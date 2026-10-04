Estas especies estuvieron separadas durante miles de años, pero el cambio climático está provocando cruces que amenazan su patrimonio genético

El cambio climático está uniendo especies que antes estaban separadas por barreras geográficas, generando encuentros entre animales como osos polares y grizzlies. | Foto: Magnific

El cambio climático está uniendo especies que antes estaban separadas por barreras geográficas, generando encuentros entre animales como osos polares y grizzlies. | Foto: Magnific

Durante miles de años, las barreras geográficas mantuvieron separadas a numerosas especies animales. Sin embargo, el cambio climático y la transformación de los ecosistemas están modificando sus territorios y favoreciendo encuentros que antes eran poco frecuentes.

El resultado ya puede observarse en distintas regiones del mundo, desde el Ártico canadiense hasta Escocia e Italia. Osos polares, grizzlies, gatos monteses, lobos y perros protagonizan algunos de estos cruces, cuyos efectos sobre la genética de las poblaciones silvestres todavía son estudiados por los científicos.

El cambio climático está acercando a especies que antes vivían separadas

El retroceso del hielo marino en el Ártico es uno de los ejemplos más llamativos. Los osos polares pasan más tiempo en tierra firme y aumentan las posibilidades de encontrarse con osos grizzly, dando lugar a híbridos conocidos como grolares, que combinan características de ambas especies.

La preocupación no está únicamente en la aparición de estos animales híbridos, sino en su capacidad para reproducirse. Cuando los híbridos son fértiles, pueden transmitir sus genes durante generaciones y volver a cruzarse con ejemplares de las especies originales, extendiendo progresivamente la mezcla genética.

Gatos monteses, lobos y perros también están protagonizando estos cruces

En Escocia, el gato montés europeo atraviesa una situación especialmente delicada debido a décadas de contacto con gatos domésticos y asilvestrados. Sus descendientes también son fértiles y la mezcla genética se ha extendido hasta el punto de que los investigadores señalan que ya no quedarían ejemplares completamente libres de ella.

En Italia y otras zonas de Europa ocurre un fenómeno diferente entre lobos y perros domésticos o asilvestrados. Los análisis de ADN permiten identificar estos híbridos y determinar hasta qué punto los genes procedentes de los perros están presentes en las poblaciones de lobos, un seguimiento clave para conservar sus características genéticas.