El 69% de los latinos en EE. UU. desaprueba la política migratoria de Trump, previo a las elecciones de medio término

La gestión del presidente Donald Trump aparece como uno de los principales factores en la decisión de los votantes latinos

La gestión del presidente Donald Trump aparece como uno de los principales factores en la decisión de los votantes latinos AFP

El 69% de los latinos en Estados Unidos desaprueba la política migratoria de Donald Trump, mientras que dos tercios consideran que las operaciones de control han ido demasiado lejos, según una encuesta de NBC News/Telemundo. El sondeo refleja un cambio en la posición de un sector que contribuyó al regreso del republicano a la Casa Blanca en 2024.

El rechazo se concentra también en las agencias encargadas de aplicar las medidas migratorias. El 65% de los consultados tiene una opinión negativa del ICE, frente a un 28% favorable. En el caso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el 46% expresa una valoración desfavorable y el 34% una positiva. Además, el 18% afirma que él o alguien cercano ha considerado seriamente abandonar el país.

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La encuesta incluyó a 800 votantes latinos y tiene un margen de error de 3,46 puntos porcentuales. Los mexicoamericanos representaron el 57% de la muestra y los puertorriqueños el 14%. Más de la mitad dijo identificarse con el Partido Demócrata, mientras el 31% se declaró republicano y el 16% independiente.

Los latinos también cuestionan la economía de Trump

El descontento no se limita a la inmigración. El 78% de los votantes latinos desaprueba la gestión de Trump sobre el costo de vida y el 74% cuestiona su manejo de la economía. Además, el 65% considera que las políticas del mandatario han perjudicado las finanzas, frente a un 23% que cree que la han beneficiado.

La inmigración mantiene una posición particular dentro de las preferencias de este grupo. El 83% respalda la deportación de indocumentados que hayan cometido delitos graves, pero el 60% rechaza una expulsión general de todas las personas sin estatus migratorio regular.

La percepción sobre el Congreso también favorece a los demócratas. El 59% de los encuestados prefiere que ese poder quede bajo control demócrata, mientras que el 35% opta por los republicanos. Una mayoría, además, considera que su voto será una forma de expresar oposición a Trump.

Los demócratas ganan terreno antes de las elecciones

Los resultados entre los votantes latinos coinciden con un escenario electoral complicado para Trump y su partido a pocas semanas de las elecciones de medio término. En noviembre, los estadounidenses renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado.

El pronosticador Decision Desk HQ atribuye a los demócratas un 75% de posibilidades de conquistar la Cámara y proyecta una composición de 234 escaños demócratas frente a 201 republicanos. En el Senado, los demócratas también tienen una ligera ventaja y podrían alcanzar una mayoría de 51-49.

Una pérdida del control legislativo limitaría la capacidad de Trump para impulsar su agenda. La Cámara tendría además la potestad de supervisar al Ejecutivo mediante comisiones de investigación y decidir sobre la financiación de agencias como el ICE.

El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, ha prometido “hacer que los delincuentes rindan cuentas” si su partido recupera la mayoría. También ha planteado revertir los aranceles de Trump, retirar a Estados Unidos de la guerra con Irán y restablecer subsidios para los seguros de salud.

Iowa y Ohio ponen a prueba el dominio republicano

Las encuestas de CNN muestran señales de alerta para los republicanos en Iowa y Ohio, dos estados que Trump ganó por más de diez puntos en 2024. En ambos territorios, los votantes cuestionan el costo de vida y consideran que los aranceles han perjudicado sus economías.

En Ohio, el demócrata Sherrod Brown aventaja por seis puntos al republicano Jon Husted entre los votantes probables. La contienda por el Senado aparece más cerrada, aunque el 52% prefiere que los demócratas controlen esa cámara, frente al 48% que opta por los republicanos.

Iowa ofrece mejores perspectivas para el Partido Republicano. La republicana Ashley Hinson registra un 45% de apoyo frente al 43% del demócrata Josh Turek. Además, el 53% prefiere un Senado bajo control republicano, frente al 46% que opta por los demócratas.

La economía es la principal preocupación en ambos estados. Cerca de tres cuartas partes de los votantes consideran que las políticas de Trump elevaron el costo de vida en sus regiones, mientras una mayoría opina perjudicial el aumento de los aranceles.

En las elecciones para gobernador, los demócratas también aparecen por delante. Rob Sand supera por nueve puntos a Zach Lahn en Iowa, mientras Amy Acton aventaja por ocho a Vivek Ramaswamy en Ohio.