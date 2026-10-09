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Leonardo DiCaprio compró una isla en Belice por US$1,75 millones para recuperar su biodiversidad y convertirla en un modelo de turismo sostenible

A pesar de recibir apoyo oficial, el proyecto ha sufrido retrasos y no se ha concretado tal como estaba planeado. El futuro del desarrollo turístico en Blackadore Caye aún genera interrogantes sobre la protección ambiental.

Leonardo DiCaprio adquirió en 2005 la isla Blackadore Caye en Belice por US$1,75 millones para restaurar ecosistemas y promover un turismo sostenible que respete la naturaleza.
Leonardo DiCaprio adquirió en 2005 la isla Blackadore Caye en Belice por US$1,75 millones para restaurar ecosistemas y promover un turismo sostenible que respete la naturaleza. | Foto: Warner Bros
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Leonardo DiCaprio, reconocido actor de Hollywood y defensor del medioambiente, compró en 2005 una isla deshabitada en Belice por US$1,75 millones. Su objetivo era recuperar los ecosistemas afectados y demostrar que el turismo podía desarrollarse sin dejar de lado la conservación de la naturaleza.

La isla Blackadore Caye cautivó al protagonista de Titanic por su belleza natural, pero también presentaba problemas como la erosión costera, la sobrepesca y la pérdida de manglares. Ante esta situación, impulsó un proyecto que buscaba restaurar la vegetación nativa, proteger la biodiversidad marina y promover un modelo de turismo sostenible.

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Blackadore Caye: el ambicioso proyecto ecológico de Leonardo DiCaprio

Una década después de adquirir la isla, el actor presentó la iniciativa Blackadore Caye, a Restorative Island, diseñada junto al arquitecto Jason McLennan. El plan contemplaba la construcción de 68 villas, 48 residencias privadas y una reserva natural que ocuparía aproximadamente la mitad del terreno.

La propuesta también incluía la recuperación de manglares, la protección de especies marinas y el uso de energías renovables para reducir el impacto ambiental. Además, contemplaba sistemas de gestión responsable del agua y de los residuos, así como medidas para limitar el uso de plásticos dentro del complejo turístico.

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Las críticas y los obstáculos que enfrentó el proyecto en Belice

Pese a sus objetivos de conservación, la iniciativa generó preocupación entre organizaciones ambientalistas y pescadores locales, quienes cuestionaron los posibles efectos de un complejo turístico de lujo en un ecosistema costero sensible. Entre los principales temores estaban las restricciones al acceso a zonas tradicionales de pesca y el impacto del transporte de visitantes hasta la isla.

El proyecto también recibió el respaldo del entonces primer ministro de Belice, Dean Barrow, quien destacó sus posibles beneficios económicos y la creación de empleos. Sin embargo, la propuesta sufrió retrasos y no llegó a concretarse en los términos anunciados originalmente, lo que dejó interrogantes sobre cómo conciliar el desarrollo turístico con la protección ambiental.

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