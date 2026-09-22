Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

Exclusivo: revelan detalles de cómo se planeó el asesinato de la China Polo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Ciencia

Desde hace un año, Florida comenzó a utilizar conejos robot para eliminar a las serpientes invasoras que amenazan a la fauna autóctona silvestre

Equipados con cámaras, alertan a los especialistas sobre la presencia de pitones y facilitan su captura.

Conejos robot son desplegados en Florida para combatir pitones invasoras. Foto: Ed Reschke
Conejos robot son desplegados en Florida para combatir pitones invasoras. Foto: Ed Reschke
google iconLa República en Google

Florida puso a prueba una innovadora herramienta para localizar a las pitones birmanas que se esconden en los Everglades. Se trata de conejos robot capaces de imitar a una presa real, una estrategia desarrollada por el Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida y la Universidad de Florida para atraer a estos grandes reptiles con calor, olor y movimientos similares a los de un conejo.

Las máquinas no capturan ni matan a las serpientes por sí mismas. Su función consiste en atraerlas hacia un punto vigilado por cámaras y alertar a los responsables cuando una pitón aparece. A partir de esa señal, un agente especializado puede acudir al lugar para capturarla y retirarla. La institución incorporó esta estrategia a otras medidas de control, como el programa estatal de eliminación y el Florida Python Challenge.

Los robots están diseñados para imitar las presas que cazan las serpientes. Foto: Robert McCleery

Los robots están diseñados para imitar las presas que cazan las serpientes. Foto: Robert McCleery

Puedes ver

A 30 metros sobre bajo la nieve de Groenlandia: el radar de la NASA detecta una enorme estructura con una red de túneles artificiales

lr.pe

¿Cómo funcionan los conejos robots con IA?

Los dispositivos aprovechan el comportamiento de caza de las pitones. Los ejemplares artificiales producen una firma térmica similar a la de un animal vivo y desprenden un olor diseñado para despertar el interés de estos reptiles. Además, realizan movimientos que buscan reproducir los de un conejo auténtico. Cada unidad funciona con energía solar y puede activarse o apagarse a distancia.

Los conejos robot cuentan con una cámara con sensor de movimiento que alerta a los investigadores si se acerca una pitón. Foto: Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida

Los conejos robot cuentan con una cámara con sensor de movimiento que alerta a los investigadores si se acerca una pitón. Foto: Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida

En 2025, investigadores colocaron 120 conejos robot en distintos puntos del sur de Florida como parte de una prueba. Las máquinas permanecen dentro de pequeños recintos bajo vigilancia de cámaras. El sistema utiliza cámaras con inteligencia artificial para identificar la presencia de una pitón y enviar una alerta a los funcionarios. Después, un contratista especializado puede desplazarse hasta el sitio.

"Estos innovadores robots producen una firma térmica y emiten un olor diseñado para atraer a las pitones. Los robots están equipados con cámaras que vigilan la presencia de pitones y notifican a los funcionarios cuando detectan una serpiente", señaló la institución. Cada unidad tiene un costo aproximado de US$4.000.

"La eliminación es bastante sencilla. Es la detección. Tenemos muchas dificultades para encontrarlas", afirmó Mike Kirkland, biólogo especializado en especies invasoras del organismo. La vegetación y el camuflaje de estos reptiles dificultan las búsquedas convencionales.

Puedes ver

En 1871 dejaron cinco vacas en una isla desierta y, cuando regresaron 130 años después, tuvieron que eliminar a todo el rebaño

lr.pe

¿Por qué Florida ataca a las pitones birmanas?

Las pitones birmanas no forman parte de la fauna nativa de Florida. Su presencia se relaciona con el comercio de mascotas exóticas, escapes y liberaciones. El huracán Andrew, en 1992, también agravó el problema cuando destruyó una instalación de cría de reptiles y permitió la salida de varias serpientes.

Estos depredadores pueden alcanzar más de 18 pies de longitud y una hembra puede poner más de 70 huevos en una sola puesta. Su expansión afectó a mamíferos, aves y reptiles nativos. Un estudio del US Geological Survey publicado en 2012 registró descensos de casi 99% en poblaciones de mapaches y zarigüeyas en algunas zonas de los Everglades.

No existe una cifra definitiva sobre cuántas pitones hay en Florida. Algunas estimaciones oficiales llegan hasta 300.000 ejemplares, mientras que el USGS utiliza una estimación más amplia de decenas de miles.

Puedes ver

En 1983, un empresario dejó su hotel para plantar árboles en China: 43 años después, transformó montañas áridas en un 'santuario verde'

lr.pe

Florida Python Challenge se suma a la erradicación de las pitones

Los conejos robot forman parte de una estrategia más amplia. Florida también recurre a contratistas especializados y a participantes voluntarios para retirar ejemplares del medio natural. El Florida Python Challenge reúne cada año a cazadores profesionales y aficionados durante una competencia de 10 días.

En la edición de 2026, el primer material proporcionado, registra 907 participantes de 30 estados, además de Vietnam y Canadá, con un total de 280 pitones retiradas. Desde 2017, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y contratistas del distrito han retirado más de 19.000 serpientes.

El proyecto de los conejos todavía se encuentra en una etapa inicial. "Esta parte del proyecto está en sus comienzos. Sin embargo, confiamos en que funcionará cuando tengamos suficiente tiempo para resolver algunos de estos detalles", dijo Kirkland.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

Superávit comercial de Perú llega a US$45.759 millones: ¿por qué la bonanza externa no se siente en los hogares?

Temblor hoy en Perú: último sismo del martes 22 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Ciencia

En 1983, un empresario dejó su hotel para plantar árboles en China: 43 años después, transformó montañas áridas en un 'santuario verde'

La Tierra cambia de forma cada año sin que podamos notarlo: estudio científico revela el papel del agua, el hielo y la atmósfera

El agujero de la capa de ozono en la Antártida alcanzó uno de sus menores tamaños en 20 años: científicos explican los factores clave

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

JEE Lima Centro archiva proceso contra Rafael López Aliaga por propaganda engañosa

Sicario Luis Obispo: “Todo fue dirigido desde Lima por Ronald Toro”