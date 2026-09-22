Desde hace un año, Florida comenzó a utilizar conejos robot para eliminar a las serpientes invasoras que amenazan a la fauna autóctona silvestre

Florida puso a prueba una innovadora herramienta para localizar a las pitones birmanas que se esconden en los Everglades. Se trata de conejos robot capaces de imitar a una presa real, una estrategia desarrollada por el Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida y la Universidad de Florida para atraer a estos grandes reptiles con calor, olor y movimientos similares a los de un conejo.

Las máquinas no capturan ni matan a las serpientes por sí mismas. Su función consiste en atraerlas hacia un punto vigilado por cámaras y alertar a los responsables cuando una pitón aparece. A partir de esa señal, un agente especializado puede acudir al lugar para capturarla y retirarla. La institución incorporó esta estrategia a otras medidas de control, como el programa estatal de eliminación y el Florida Python Challenge.

Los robots están diseñados para imitar las presas que cazan las serpientes. Foto: Robert McCleery

¿Cómo funcionan los conejos robots con IA?

Los dispositivos aprovechan el comportamiento de caza de las pitones. Los ejemplares artificiales producen una firma térmica similar a la de un animal vivo y desprenden un olor diseñado para despertar el interés de estos reptiles. Además, realizan movimientos que buscan reproducir los de un conejo auténtico. Cada unidad funciona con energía solar y puede activarse o apagarse a distancia.

Los conejos robot cuentan con una cámara con sensor de movimiento que alerta a los investigadores si se acerca una pitón. Foto: Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida

En 2025, investigadores colocaron 120 conejos robot en distintos puntos del sur de Florida como parte de una prueba. Las máquinas permanecen dentro de pequeños recintos bajo vigilancia de cámaras. El sistema utiliza cámaras con inteligencia artificial para identificar la presencia de una pitón y enviar una alerta a los funcionarios. Después, un contratista especializado puede desplazarse hasta el sitio.

"Estos innovadores robots producen una firma térmica y emiten un olor diseñado para atraer a las pitones. Los robots están equipados con cámaras que vigilan la presencia de pitones y notifican a los funcionarios cuando detectan una serpiente", señaló la institución. Cada unidad tiene un costo aproximado de US$4.000.

"La eliminación es bastante sencilla. Es la detección. Tenemos muchas dificultades para encontrarlas", afirmó Mike Kirkland, biólogo especializado en especies invasoras del organismo. La vegetación y el camuflaje de estos reptiles dificultan las búsquedas convencionales.

¿Por qué Florida ataca a las pitones birmanas?

Las pitones birmanas no forman parte de la fauna nativa de Florida. Su presencia se relaciona con el comercio de mascotas exóticas, escapes y liberaciones. El huracán Andrew, en 1992, también agravó el problema cuando destruyó una instalación de cría de reptiles y permitió la salida de varias serpientes.

Estos depredadores pueden alcanzar más de 18 pies de longitud y una hembra puede poner más de 70 huevos en una sola puesta. Su expansión afectó a mamíferos, aves y reptiles nativos. Un estudio del US Geological Survey publicado en 2012 registró descensos de casi 99% en poblaciones de mapaches y zarigüeyas en algunas zonas de los Everglades.

No existe una cifra definitiva sobre cuántas pitones hay en Florida. Algunas estimaciones oficiales llegan hasta 300.000 ejemplares, mientras que el USGS utiliza una estimación más amplia de decenas de miles.

Florida Python Challenge se suma a la erradicación de las pitones

Los conejos robot forman parte de una estrategia más amplia. Florida también recurre a contratistas especializados y a participantes voluntarios para retirar ejemplares del medio natural. El Florida Python Challenge reúne cada año a cazadores profesionales y aficionados durante una competencia de 10 días.

En la edición de 2026, el primer material proporcionado, registra 907 participantes de 30 estados, además de Vietnam y Canadá, con un total de 280 pitones retiradas. Desde 2017, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y contratistas del distrito han retirado más de 19.000 serpientes.

El proyecto de los conejos todavía se encuentra en una etapa inicial. "Esta parte del proyecto está en sus comienzos. Sin embargo, confiamos en que funcionará cuando tengamos suficiente tiempo para resolver algunos de estos detalles", dijo Kirkland.