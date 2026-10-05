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Ciencia

Compró un terreno de caña de azúcar en Australia y lo transformó con 119.000 árboles: así volvió la selva una década después

El proyecto permitió el regreso de especies e incrementó la diversidad biológica del área, reforzando la conexión entre hábitats vitales en la región.

Un cañaveral en Wonga Beach, Queensland, se transformó en un bosque tropical gracias a la labor de Annie Schoenberger y Rainforest Rescue, que sembraron 119.000 árboles en diez años.
Un cañaveral en Wonga Beach, Queensland, se transformó en un bosque tropical gracias a la labor de Annie Schoenberger y Rainforest Rescue, que sembraron 119.000 árboles en diez años. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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Un antiguo cañaveral cerca de Wonga Beach, Queensland, en Australia, renació como un bosque tropical joven tras una década de restauración impulsada por Annie Schoenberger, fundadora de NightWings Rainforest Centre. Con el respaldo de la organización Rainforest Rescue, trabajadores y voluntarios sembraron más de 119.000 árboles para recuperar este terreno agrícola degradado.

El sitio alcanzó un hito histórico el 14 de mayo de 2026, fecha en que sus 18 hectáreas recuperadas recibieron la clasificación de alto valor de conservación. La vegetación ingresó a la Categoría A del sistema estatal, nivel que impone severas restricciones al desmonte para proteger la biodiversidad y consolidar un corredor vital entre fragmentos de hábitat.

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¿Cómo logró una mujer transformar 15 hectáreas agrícolas en una selva nativa?

En 2015, Annie Schoenberger propuso a la organización Rainforest Rescue rehabilitar 15 hectáreas de antiguos cultivos en Australia. Las jornadas comunitarias anuales iniciaron al año posterior con la ayuda de voluntarios y entidades aliadas. La labor conjunta entre la propietaria, el equipo técnico y diversos colaboradores permitió restaurar un área aún más extensa que la planificada.

Annie Schoenberger es la cabeza del proyecto en Australia. Foto: Canal26

Annie Schoenberger es la cabeza del proyecto en Australia. Foto: Canal26

La estrategia ecológica integró más de 150 especies arbóreas, en su mayoría frutales, que proveen sustento a aves y murciélagos. Estos animales propagan semillas hacia áreas contiguas, lo cual acelera la regeneración natural. El proyecto incluyó la propagación de ejemplares en un vivero autóctono y la recuperación de un humedal estratégico para dinamizar la biodiversidad local.

El 17 de mayo de 2025 concluyó la etapa de siembra con 183 participantes que colocaron 3.300 ejemplares de 54 variedades en solo 25 minutos. Durante este encuentro, Schoenberger sembró una higuera nativa y Bennett Walker, custodio tradicional del pueblo kuku yalanji oriental, aportó una palmera vinculada a sus ancestros. Tras ese hito, Rainforest Rescue señaló que aún correspondía mantener los ejemplares mientras crecían y formaban la cubierta forestal.

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¿Qué especies reaparecieron en Australia tras la reforestación de 119.000 árboles?

El regreso del casuario austral encabeza los hallazgos de fauna en la zona restaurada. Rainforest Rescue registró un espécimen joven en noviembre de 2018 y confirmó que se trató del primer avistamiento de la especie al sur del río Daintree en más de cuarenta años, evento seguido por el avistamiento de otro juvenil en julio de 2022. La reaparición de esta ave ratifica el restablecimiento de los corredores biológicos entre la selva baja, la montaña y el litoral marítimo.

Las especies autóctonas ocupan progresivamente la flora reforestada, la cual brinda alimento clave a los frugívoros locales. "Dos equidnas también son residentes", detalló la dueña del predio en una declaración oficial difundida por la fundación. El proyecto guarda una relación estrecha con el zorro volador de anteojos, cuyo sustento abarca los frutos de las higueras silvestres sembradas en la parcela.

La diversidad biológica abarca una masa creciente de insectos, reptiles y aves. En un reporte publicado mediante la plataforma GlobalGiving, la brigada ecológica anunció indicios de reproducción de patos silbadores moteados en el área restaurada. Ante esos descubrimientos, la entidad enfatiza la urgencia de profundizar los controles poblacionales para afianzar el resguardo del hábitat renacido.

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