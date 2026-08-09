Gustavo Petro afirma que bombardeos contra cabecillas del narcotráfico fracasaron y acusa a EE. UU. de impedir sus capturas

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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que durante su administración autorizó 25 bombardeos dirigidos contra integrantes de alto nivel de organizaciones narcotraficantes. Según su versión, las operaciones no consiguieron alcanzar a los principales objetivos pese a los reportes de inteligencia que los ubicaban en las zonas atacadas.

El exmandatario sostuvo que inicialmente atribuyó los resultados a una posible infiltración dentro de las Fuerzas Militares, debido a que los objetivos abandonaban los lugares señalados poco antes de los ataques. Tras dejar el poder, afirmó haber llegado a otra conclusión y señaló, sin presentar pruebas, a sectores de la inteligencia estadounidense.

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¿Qué dijo Petro sobre los bombardeos durante su mandato?

En una publicación en X, Petro reconoció que ordenó 25 operaciones aéreas y manifestó sus reparos por las consecuencias de estas acciones. "Realicé 25 bombardeos de los que no me siento orgulloso", escribió, al explicar que exigía información precisa por el riesgo de que hubiera menores en las zonas intervenidas.

El exgobernante afirmó que los equipos desplegados en territorio confirmaban mediante geolocalización la presencia de los blancos buscados. Sin embargo, sostuvo que después de cada incursión los principales responsables conseguían escapar, pese a que los informes previos los situaban en esos puntos.

Según su relato, las explicaciones entregadas después de los ataques despertaron sus sospechas. "Al final del bombardeo la excusa era la misma: 'estuvo allí 20 segundos antes que cayera la primera bomba', 'alcanzó a escuchar los aviones'", afirmó Petro al describir las justificaciones que recibió sobre las fugas.

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¿Por qué Petro señala ahora a la inteligencia de EE. UU.?

Petro aseguró que comenzó a desconfiar de los reportes procedentes de la cúpula militar y consideró que podía existir una filtración en los niveles superiores del Ejército. También afirmó que conversó con agentes de inteligencia ubicados en terreno, quienes, según su versión, coincidían con esa posibilidad.

El expresidente señaló que trasladó sus inquietudes al alto mando, pero sostuvo que no encontró una respuesta contundente para establecer el origen de las presuntas filtraciones. Tras concluir su gestión, afirmó haber modificado su interpretación sobre lo ocurrido y responsabilizó a organismos estadounidenses, sin aportar evidencias que sustenten esa acusación.

"Hoy después de ser presidente, ya sé la razón: los máximos blancos armados del narcotráfico están en realidad bajo inteligencia de los EEUU y es esa inteligencia la que decide cuándo viven, cuándo mueren", sostuvo Petro. Además, afirmó que determinadas estructuras podrían ofrecer reducciones de penas a cambio de señalamientos en su contra.

El antiguo jefe de Estado vinculó esta supuesta intervención con el escenario político colombiano y aseguró que la captura de grandes capos habría fortalecido a su administración. "En mi gobierno tenían claro que no podía caer un blanco armado máximo porque eso me daría mucha fuerza política", afirmó, al relacionar el asunto con las acusaciones que enfrentó por presuntos vínculos con grupos narcotraficantes.

Petro también sostuvo que un sector del Gobierno estadounidense habría buscado frenar la continuidad del progresismo en Colombia. "Un sector del gobierno de los EEUU no permitió el fin o captura de grandes capos porque preparaba el fin del progresismo político", declaró, mientras defendió que la cooperación antinarcóticos entre ambos países se mantuvo durante su gestión.

El exmandatario cerró su argumento con una defensa de su estrategia frente al crimen organizado y consideró que la lucha contra esas estructuras trasciende las operaciones militares. "Son ignorantes porque una mejor sociedad en Colombia, más rica, sabia y equitativa, es lo que acaba el narcotráfico", expresó en su publicación.