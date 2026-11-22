César Figueredo, exasesor de Martín Vizcarra, trabaja como asesor de Catherine Palomino en el Congreso De acuerdo con el portal de Transparencia del Congreso, Figueredo cobró S/14.784,81 en octubre como asesor principal de la diputada de Juntos por el Perú.

César Figueredo Muñoz, exabogado del expresidente Martín Vizcarra, trabaja como asesor principal en el despacho de la congresista de Juntos por el Perú (JP), Catherine Palomino, con un sueldo de S/14.784,81, según reveló el dominical 'Panorama'.

De acuerdo con el informe periodístico, un exasesor de la parlamentaria aseguró que Figueredo, presuntamente, habría gestionado dinero para financiar la segunda vuelta presidencial de JP en 2026; además, habría llegado al despacho parlamentario después de que Palomino se quedara sin asesor.

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Por su parte, el propio abogado sostuvo que presentó su currículum, fue evaluado y posteriormente contratado.

Según el testimonio del exasesor, el nombre de Figueredo habría aparecido en conversaciones que mantuvo con Palomino durante sus visitas al penal de Barbadillo, donde se encontraba recluido el expresidente Pedro Castillo.

El exasesor aseguró que la congresista le comentó que acudirían a recoger dinero destinado a cubrir parte de los gastos de la segunda vuelta electoral. Según su versión, dejó a la parlamentaria cerca del centro comercial Jockey Plaza. Afirmó que Palomino se reunió, presuntamente, con un hombre que se desplazaba en un vehículo blanco de alta gama y que, tras ingresar a un inmueble, habría salido con un paquete de dinero.

Descargos

Sobre el tema, Figueredo negó haber pagado por un puesto en el Congreso. Aseguró que cuenta con una consultoría y es un abogado independiente. Indicó que tuvo interés en trabajar en el Parlamento para "conocer cómo era".

"Yo he sido presidente de un banco, he sido director ejecutivo de varias entidades públicas. He sido presidente de una comisión de la OEA, nunca he necesitado (pagar)", dijo.

Por otro lado, según 'Panorama', la congresista Palomino prefirió no responder sobre el reportaje. Solo le respondió al reportero de 'Cuarto Poder': "¿A quién quieres que contrate? ¿A ti?".